BETTING - Domenica 6 maggio: derby tedesco in finale a Monaco

ATP MONACO

Sarà un derby tedesco a decretare il nuovo campione a partire dalle ore 13:30, quando scenderanno in campo il grande favorito della vigilia Alexander Zverev e il connazionale Philipp Kohlschreiber al loro quarto confronto diretto nel circuito maggiore. Il 34enne di Augsburg conduce 2-1 nel bilancio dei precedenti, avendo perso tuttavia l’ultima sfida andata in scena nel 2017 sull’erba di Halle con il netto punteggio di 6-3 6-4. Staremo dunque a vedere se ad emergere in un palcoscenico del genere sarà la maggiore freschezza del numero tre al mondo, oppure assisteremo al nono sigillo assoluto del pupillo di Markus Hipfl. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.90, Bet365).

ATP ISTANBUL

Finale tra debuttanti sulla terra battuta turca, dove si prospetta una ghiottissima chance per Malek Jaziri, capace di spingersi fino all’atto conclusivo all’età di 34 anni, e Taro Daniel protagonista anche lui di una cavalcata memorabile. Il tennista giapponese si è infatti tolto lo sfizio di eliminare il più quotato Jeremy Chardy nel turno precedente, mentre il tunisino ha rifilato un’autentica lezione al giovane serbo Laslo Djere provato anche dalle battaglie disputate contro gli azzurri Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. Molto dipenderà ovviamente dalla capacità di ambedue i giocatori di tenere a bada la pressione. PRONOSTICO: Jaziri vincente (1.57, Bet365).

CHALLENGER GLASGOW

Un solo ostacolo divide Luca Vanni dal quinto titolo in carriera questo livello, a cui si aggiungerebbe l’ulteriore soddisfazione di spezzare un digiuno che perdura ormai da quasi un anno e mezzo. L’esponente aretino si è inoltre imposto nell’unica sfida contro lo slovacco Lukas Lacko andata in scena nell’edizione 2016 del torneo di Brescia, dove l’appoggio del pubblico amico recitò un’importanza fondamentale nell’economia della gara. L’azzurro è reduce poi da un’affermazione assai convincente ai danni del connazionale Matteo Viola, presentandosi quindi nelle migliori condizioni all’appuntamento più importante. PRONOSTICO: Lacko vincente del 1° set (1.61, Bet365).