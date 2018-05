BETTING - Martedì 1 maggio: derby azzurro tra Fognini e Cecchinato a Monaco

ATP MONACO

Subito un derby azzurro sulla terra battuta tedesca che mette di fronte Fabio Fognini e Marco Cecchinato, al loro terzo scontro diretto nel circuito maggiore dopo le affermazioni del 30enne taggiasco a Nizza nel 2013 e a San Paolo l’anno scorso. Bisogna però sottolineare come il tennista palermitano sia reduce dal primo sigillo ATP in carriera ottenuto la scorsa settimana in quel di Budapest, mentre il connazionale proviene da una brutta sconfitta patita a Montecarlo a cui ha fatto seguito un periodo di riposo dalle competizioni. Il match potrebbe dunque rivelarsi molto più combattuto di quanto non fosse lecito attendersi alla vigilia. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.80, Bet365).

Il rendimento di Gael Monfils in questo inizio di stagione si è rivelato piuttosto altalenante, motivo per cui la campagna sul rosso assumerà un ruolo fondamentale per capire le sue reali ambizioni in vista del Roland Garros. Il prossimo ostacolo sul suo cammino risponde al nome del bosniaco Mirza Basic, attuale numero 90 delle classifiche mondiali, capace di effettuare notevoli progressi nel corso delle ultime annate. Staremo quindi a vedere se il portacolori francese riuscirà finalmente a mettere in mostra tutto il proprio talento, troppo spesso oscurato da una condotta non del tutto professionale. PRONOSTICO: Monfils vincente in due set (1.61, Bet365).

WTA PRAGA

Camila Giorgi prova a spezzare il tabù Barbora Strycova in seguito alle due disfatte rimediate tra il 2012 e il 2015, rimarcando come in entrambe quelle circostanze la giocatrice marchigiana non fu in grado di vincere nemmeno un parziale. L’esponente azzurra avrà bisogno di una perfomance costante se vorrà arginare la resistenza della veterana ceca, vittima di un periodo da dimenticare contraddistinto da ben cinque ko di fila. Il suo ultimo successo risale addirittura al torneo di Doha, preludio di una sequenza negativa frutto anche di una condizione fisica non eccelsa. PRONOSTICO: Giorgi vincente (1.90, Bet365).

Dopo l’eliminazione nelle qualificazioni Jasmine Paolini ha comunque la possibilità di giocarsi le proprie carte in qualità di lucky loser, anche se non partirà sicuramente favorita dinnanzi alla giovane russa Daria Kasatkina. Quest’ultima vanta infatti già due apparizioni in finale nel 2018, pur essendo uscita sconfitta sia a Dubai che a Indian Wells. Servirà dunque un’autentica impresa alla giocatrice toscana, chiamata a sfruttare la consapevolezza di non avere davvero nulla da perdere. Ricordiamo che Paolini è classe 1996, avendo quindi a disposizione ancora parecchio tempo per affilare le proprie armi. PRONOSTICO: UNDER 2.5 SET (1.33, Bet365).