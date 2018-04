BETTING - Sabato 21 aprile: Dimitrov riuscirà almeno ad ostacolare Nadal?

ATP MONTE-CARLO

La dodicesima sfida nel circuito maggiore tra Rafael Nadal e Grigor Dimitrov vale un posto in finale sulla prestigiosa terra battuta monegasca, con il fuoriclasse spagnolo avanti addirittura 10-1 nel bilancio degli h2h avendo ceduto soltanto nell’edizione 2016 del torneo di Pechino. Le prove di forza messe in mostra dal numero uno al mondo nei turni precedenti lasciando davvero pochissime speranze al talentuoso bulgaro, protagonista dal canto suo di battaglie durissime anche in virtù di una condizione non ancora eccezionale. L’auspicio è dunque quello di assistere almeno ad un incontro equilibrato nel suo svolgimento, che già rappresenterebbe un elemento di novità quando il diavolo maiorchino scende in campo. PRONOSTICO: Nadal vincente in due set (1.22, Bet365).

La seconda semifinale al Principato mette di fronte il redivivo Kei Nishikori, giustiziere agli ottavi del nostro Andreas Seppi al termine di un match comunque lottato, e il campioncino tedesco Alexander Zverev che può vantare un precedente favorevole l’anno scorso in quel di Washington. Molto dipenderà ovviamente dalle energie dei due protagonisti, se si considera che il portacolori giapponese è stato in campo quasi tre ore nei quarti contro Marin Cilic, mentre il nativo di Amburgo ha concluso il suo impegno dinnanzi a Richard Gasquet sotto la luce dei riflettori. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.80, Bet365).

FED CUP

Ad aprire la serie tra Italia e Belgio sarà l’incrocio tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens mai affrontatesi a livello WTA, complice anche la nettissima differenza di ranking che sembra chiudere le porte ad una possibile impresa della giocatrice toscana. L’esperienza è infatti tutta dalla parte della rivale, ma non bisogna dimenticare che l’esponente nostrana potrà comunque approfittare dell’appoggio del pubblico amico di Genova desideroso di incoraggiare le proprie beniamine verso il trionfo. L’atmosfera sarà quindi resa incandescente proprio dall’importanza della posta in palio. PRONOSTICO: Mertens vincente (1.16, Bet365).

A seguire toccherà invece a Sara Errani provare a scardinare le certezze della temibile Alison Van Uytvanck, un’avversaria da prendere con le molle visti i notevoli progressi effettuati nel corso dell’ultimo periodo. Tutti sappiamo però quanto la veterana romagnola sia in grado di esaltarsi in palcoscenici del genere, nella speranza di archiviare la giornata inaugurale almeno sul punteggio di 1-1. L’aiuto del pubblico ligure non potrà che giovare a Sarita in un momento abbastanza particolare della sua carriera, oltre ad una superficie che dovrebbe adattarsi decisamente meglio alle caratteristiche dell’allieva di Pablo Lozano. PRONOSTICO: Errani vincente (1.44, Bet365).