BETTING - Venerdì 13 aprile: occasione d'oro per Jasmine Paolini a Bogotà

ATP MARRAKECH

Derby transalpino per un posto in semifinale quello che mette di fronte Richard Gasquet e Gilles Simon, al loro ottavo scontro diretto nel circuito maggiore con il 31enne di Beziers capace di aggiudicarsi tutte e sette le precedenti sfide. L’ultimo match risale all’edizione 2017 del Masters 1000 di Shanghai, pur sottolineando come i due connazionali non si siano mai affrontati sulla terra battuta nel corso degli ultimi dodici anni. Proprio questo fattore potrebbe contribuire a mischiare le carte in tavola, permettendo magari al veterano di Nizza di sfatare finalmente un tabù che rischia di assumere i contorni di una maledizione. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.80, Bet365).

La cavalcata di Kyle Edmund testimonia ancora una volta le ottime prospettive dell’astro nascente del movimento britannico, chiamato ora a dare seguito alle buone prestazioni dei giorni scorsi dinnanzi al tunisino Malek Jaziri. Il nativo di Johannesburg vorrà inoltre riscattare la disfatta subita nell’unico precedente andato in scena tre anni fa sull’erba di Nottingham, ma dovrà comunque fare molta attenzione a non sottovalutare un rivale ostico sotto tutti i punti di vista. Appare difficile tuttavia ipotizzare che il suo percorso possa continuare oltre i quarti, visto anche il maggior talento dell’attuale numero 26 del ranking mondiale. PRONOSTICO: Edmund vincente (1.30, Bet365).

WTA BOGOTÀ

La nostra Jasmine Paolini sembra avere tutte le credenziali per spingersi ancora più in là nella prestigiosa kermesse colombiana, partendo con i favori del pronostico di fronte alla non irresistibile padrona di casa Emiliana Arango, situata ben al di fuori della Top 500 WTA. Dopo l’esordio piuttosto agevole, la giocatrice toscana deve sapere sfruttare questa ghiottissima occasione, utile sia dal punto di vista della fiducia che del ranking, auspicando di tornare presto a disputare appuntamenti del genere. Servirà una prova solida specialmente da fondo campo, onde evitare che il pubblico possa dare manforte alla sua beniamina. PRONOSTICO: Paolini vincente (1.25, Bet365).

Intorno alle ore 16 italiane è in programma il derby spagnolo tra Lara Arruabarrena e Sara Sorribes Tormo in quella che si prospetta come la rivincita della semifinale dello scorso anno, quando la prima si impose qui al termine di una battaglia senza esclusione di colpi esemplificata dal 6-2 4-6 6-4 conclusivo. Staremo dunque a vedere se anche stavolta le due protagonista riusciranno a regalarci le medesime emozioni, nella consapevolezza che l’importanza della posta in palio indurrà entrambe a dare il massimo per superare l’ostacolo dall’altra parte della rete. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.50, Bet365).