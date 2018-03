BETTING - venerdì 30 marzo: Isner a caccia di gloria contro Del Potro

È tempo di semifinali maschili a Miami, Florida. Alle 19 italiane, scenderanno in campo per un posto all’ultimo atto il fresco vincitore di Indian Wells Juan Martin Del Potro, reduce dalla battaglia di quasi tre ore vinta con Raonic, e un redivivo John Isner, che ha demolito Cilic agli ottavi e Chung ai quarti.

L’argentino, che si presenta da favorito, viene da 15 vittorie di fila e conduce 6-3 nei precedenti con Isner (5-1 sul cemento outdoor), ma l’inevitabile stanchezza accumulata nelle ultime settimane e lo strepitoso stato di forma dell’americano mi portano a pensare che ci sarà più equilibrio del previsto.

Come già contro Chung, suggerisco quindi due giocate diverse, entrambe favorevoli a Isner: per i più prudenti, RISULTATO ESATTO 2-0 DEL POTRO NO (quota 1.64). Per i più coraggiosi, ISNER VINCENTE (quota 2.55).

Nella parte alta di tabellone, saranno invece il numero 5 del mondo Alexander Zverev e Pablo Carreno-Busta a giocarsi l'approdo in finale. Dopo un inizio di torneo decisamente in sordina, con la poco entusiasmante vittoria ai danni di Medvedev, Sascha è salito esponenzialmente di livello, regolando Kyrgios e Coric con la brillantezza che sembrava aver smarrito negli ultimi mesi.

Carreno, protagonista fin qui di una cavalcata straordinaria, potrebbe pagare dazio mentalmente e fisicamente alla durissima battaglia di ieri contro Kevin Anderson, conclusasi con un tie-break thrilling nel terzo set. Tra i due non ci sono precedenti, ma non credo che il tedesco avrà troppe difficoltà ad archiviare la pratica semifinale.

Pronostico: RISULTATO ESATTO 2-0 ZVEREV (quota 1.95). .