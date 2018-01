BETTING - Domenica 21 gennaio: chi la spunterà tra Kyrgios e Dimitrov?

AUSTRALIAN OPEN

La fiducia accumulata nel corso degli ultimi giorni dovrebbe giovare ad Andreas Seppi impegnato dinnanzi al promettere britannico Kyle Edmund per un posto nei quarti di finale, con l’obiettivo di riscattare anche la disfatta subita nell’edizione 2016 del torneo di Anversa. Il veterano altoatesino cercherà dunque di far valere la sua maggiore esperienza a dispetto di un avversario comunque temibile, dotato di un tennis potente e incisivo con entrambi i colpi di rimbalzo. Potremmo quindi assistere ad una battaglia senza esclusione di colpo dal primo all’ultimo punto, assegnando comunque buone speranze all’allievo di Max Sartori. PRONOSTICO: OVER 37.5 GAMES (1.80, Bet365).

L’incontro clou della sessione serale mette di fronte il beniamino di casa Nick Kyrgios e il terzo favorito del seeding Grigor Dimitrov, designati dagli addetti ai lavori come i due principali antagonisti di Rafael Nadal nella parte alta del tabellone. Il 26enne bulgaro conduce per 2-1 nel bilancio degli scontri diretti, anche se il giovane australiano si è aggiudicato in rimonta l’ultima sfida andata in scena poche settimane fa sul cemento di Brisbane. Non dovrebbero certamente mancare lo spettacolo e le emozioni, auspicando magari che un andamento equilibrato contribuisca a rendere ancora più appassionante la contesa. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (1.33, Bet365).

Caroline Wozniacki affronterà durante la nottata italiana l’esperta slovacca Magdalena Rybarikova, capace di sconfiggere la più quotata danese soltanto nella lontanissima sfida disputata in quel di Pattaya nel 2009. Da quel giorno si sono succeduti ben tre successi dell’ex numero uno del mondo, a cui si aggiunge un bilancio complessivo di sei parziali vinti a fronte di uno perso agli US Open del 2015. Sembrerebbe dunque agevole ipotizzare l’ennesima comoda affermazione targata dalla seconda testa di serie, il cui rendimento è stato piuttosto altalenante nel corso dei primi tre round. Da non escludere quindi una possibile sorpresa. PRONOSTICO: Wozniacki vincente (1.20, Bet365).

Stando a quanto osservato nella settimana inaugurale del torneo, Elina Svitolina si configura come la maggiore indiziata alla vittoria finale insieme alla tedesca Angelique Kerber, se si considera che la giocatrice ucraina può beneficiare anche di un tabellone agevole almeno fino al penultimo atto. Il prossimo ostacolo Denisa Allertova non dovrebbe quindi costituire un test particolarmente probante, sebbene la tennista ceca abbia trionfato nel loro unico match tenutosi a Doha un paio di stagioni fa. Vedremo perciò se il pronostico verrà rispettato, oppure se la pressione giocherà invece un brutto scherzo all’attuale numero sei del ranking. PRONOSTICO: UNDER 2.5 SET (1.33, Bet365).