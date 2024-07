Olimpiadi Parigi - Draw: Bolelli-Vavassori numeri 1 in doppio, Errani-Paolini al via

Ricadono sui doppi le maggiori speranze di medaglia alle Olimpiadi per l'Italia, osservando anche le principali teste di serie. Andrea Vavassori e Simone Bolelli guideranno il seeding del tabellone maschile, mentre Sara Errani e Jasmine Paolini saranno ai nastri di partenza come numeri 3.

Il tabellone di doppio maschile

Per quanto riguarda gli azzurri non sono poche le insidie nella parte alta del main draw, sorteggiato questa mattina a Parigi. Debutto per il torinese e il bolognese contro gli spagnoli Carreno Busta e Marcel Granollers (l'attuale numero uno nel ranking Atp).

Al secondo turno potrebbero incrociare gli ostici Ebden e Peers, due australiani molto specialisti della disciplina. Ai quarti da non sottovalutare la coppia greca dei due fratelli Tsitsipas e i croati Mektic e Pavic. Insomma, un cammino tutt'altro che semplice fino alle semifinali.

Il tabellone di doppio femminile

Jasmine Paolini e Sara Errani sono state inserite nella parte alta, dunque con le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula.

Esordio con le neozelandesi Routliffe e Sun. Al secondo turno l'ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle francesi Garcia e Parry. Al via anche la coppia italiana composta da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, che affronteranno subito le spagnole Bucsa e Sorribes Tormo.

Ecco il main draw.

Il tabellone di doppio misto

A causa di un problema tecnico, il tabellone di doppio misto è stato sorteggiato al termine della cerimonia. Sorteggio complicato per Andrea Vavassori e Sara Errani, subito opposti a Daniil Medvedev e Mirra Andreeva.

A seguire i vincenti del confronto Schuurs-Koolhof (duo olandese) e Tsitsipas-Sakkari (i due greci). Superare due round significherebbe approdare in semifinale e, dunque, giocarsi le medaglie. Ecco il main draw.