Atp Umago - Draw: Rublev e Musetti prime teste di serie, sei italiani in tabellone

Andrey Rublev testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti testa di serie numero 2. Sei italiani presenti nel tabellone principale. Sono questi i dati principali del sorteggio del tabellone principale del torneo Atp 250 di Umago sulla terra battuta.

Rublev dopo le sconfitte precoci sull'erba e di questa settimana sulla terra battuta di Bastad va in cerca di riscatto. Nella sua zona di tabellone, dopo un bye al primo turno, troverà il vincitore della sfida tra Camilo Ugo Carabelli e la wild card croata Luka Mikrut.

Testa di serie nel suo quarto di finale è Tomas Machac. Sono complessivamente sei gli italiani in tabellone in Croazia. Nella parte alta ci sono Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi che si potrebbero affrontare in un derby di secondo turno.

Per Sonego c'è un primo turno contro un'altra wild card croata, Mili Polijcak. Mentre il tennista ligure aspetta un giocatore in arrivo dalle qualificazioni. In quella zona di tabellone la testa di serie più alta è la numero 4 Francisco Cerundolo.

Quattro italiani nella parte bassa del tabellone al torneo di Umago

Nella parte bassa del tabellone si trova Luciano Darderi che affronta lo special exempt croato Duje Ajdukovic che sarà impegnato a Bastad nella semifinale contro Rafael Nadal.

In zona anche Fabio Fognini che affronterà al primo turno il francese Luca Van Assche. In questa zona di tabellone c'è come testa di serie numero 3 Holger Rune anche se sarà da vedere se sarà presente o meno in Croazia dopo il ritiro ad Amburgo.

Nell'ultimo quarto di tabellone esordio complicato per Flavio Cobolli contro la testa di serie numero 7 l'argentino Mariano Navone. Infine c'è Lorenzo Musetti, testa di serie numero 2, già un turno avanti che attende il vincente di una sfida tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni.

Ecco il tabellone completo dell'Atp 250 di Umago.