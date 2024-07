Entry list Atp Cincinnati - Jannik Sinner guida il seeding. C'è Alcaraz e Djokovic

Ufficializzata l’entry list dell’antichissimo Master 1000 di Cincinnati, il torneo in programma dal 12 al 19 agosto sul cemento americano che precede l’ultimo Slam dell’anno. Una lista di altissimo livello, con tutti i big pronti a darsi battaglia per rubare lo scettro a Novak Djokovic, campione in carica dopo la vittoria nella spettacolare finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz.

Il seeding sarà guidato dall’attuale numero uno del mondo Jannik Sinner. Presenti anche i due finalisti dello scorso anno. Ci saranno poi altri tre campioni che hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro del torneo statunitense: Grigor Dimitrov (vincitore nel 2017), Daniil Medvedev (2019) e Alexander Zverev (2021).

Tre gli italiani in tabellone che si aggiungono a Sinner: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Non ci sarà invece Rafa Nadal, che a differenza del connazionale Pablo Carreno Busta non sfrutterà il ranking protetto.

ECCO L’ENTRY LIST COMPLETA DEL MASTER 1000 DI CINCINNATI 1. Jannik Sinner

2. Novak Djokovic

3. Carlos Alcaraz

4. Alexander Zverev

5. Daniil Medvedev

6. Alex de Minaur

7. Hubert Hurkacz

8. Andrey Rublev

9. Casper Ruud

10. Grigor Dimitrov

11.

Taylor Fritz

12. Stefanos Tsitsipas

13. Tommy Paul

14. Ben Shelton

15. Ugo Humbert

16. Lorenzo Musetti

17. Holger Rune

18. Felix Auger-Aliassime 19. Sebastian Baez 20. Alejandro Tabilo

21. Karen Khachanov

22. Sebastian Korda

23. Nicolas Jarry

24.

Alexander Bublik

25. Adrian Mannarino

26. Jack Draper

27. Tallon Griekspoor

28. Arthur Fils

29. Jiri Lehecka 30. Frances Tiafoe

31. Gael Monfils

32. Tomas Martin Etcheverry

33. Francisco Cerundolo

34. Zhizhen Zhang

35. Luciano Darderi

36.

Mariano Navone

37. Jan-Lennard Struff

38. Tomas Machac

39. Matteo Arnaldi

40. Jordan Thompson

41. Alejandro Davidovich Fokina

42. Cameron Norrie

43. Alexei Popyrin

18. Pablo Carreno Busta (PR) ALTERNATES 1 Giovanni Mpetshi Perricard 44

2 Fabian Marozsan 45

3 Marcos Giron 46

4 Miomir Kecmanovic 47

5 Flavio Cobolli 48

6 Pedro Martinez 49

7 Sebastian Ofner 50

8 Nuno Borges 51

9 Lorenzo Sonego 52