Atp Gstaad - Draw: torna Matteo Berrettini, comanda Tsitsipas. C'è anche Fognini

Nel lato opposto del tabellone ecco Stefano Napolitano , che proverà a farsi largo in uno spicchio di tabellone composto da Ugo Humbert , Stan Wawrinka e Jan Lennard Struff .

Gli ottavi potrebbero proporre un match estremamente affascinante, contro Dominic Thiem , alle sue ultime apparizioni in carriera. In semifinale il ligure troverà probabilmente il numero uno del seeding, Stefanos Tsitsipas , favorito del torneo.

Se dovesse andare avanti ecco uno tra Daniel Galan e Vit Kopriva . I possibili quarti di finale lo vedrebbero opposto all’amico Felix Auger Aliassime. L’altro italiano in tabellone è Fabio Fognini , che debutterà contro un qualificato.

A Gstaad ci sarà una nutrita presenza di tennisti azzurri. Matteo Berrettini dopo l’incredibile derby giocato contro Sinner torna in campo. Il suo esordio sarà contro Pedro Cachin .

A Bastad, in Svezia, orfano di Jannik Sinner , che ha dato forfait per rifiatare un po’, avrà comunque un parterre importante: Casper Ruud , Andrey Rublev , oltre a Rafael Nadal , che debutterà con il figlio di Bjorn Borg , Leo.

Da Amburgo a Bastad, passando per Gstaad. C’è chi, soprattutto tra i top player, ha preferito ‘riposarsi’ scegliendo di gareggiare direttamente nella competizione a cinque cerchi, e poi invece c’è chi ha scelto uno di questi tornei per cercare di affinare la preparazione e la condizione atletica.

Archiviato Wimbledon, si chiude quasi definitivamente la stagione su erba (ultimo appuntamento a Newport). Per poco meno di un mese ci si sposterà sulla terra rossa. In programma questa settimana ci saranno ben quattro tornei Atp, di cui tre, sulla terra battuta, stessa superficie sulla quale si giocheranno le Olimpiadi di Parigi.

