Atp Amburgo - Draw: Zverev guida, 4 italiani al via. Nadal debutta con Borg a Bastad

Si chiude quasi definitivamente la stagione su erba (ultimo appuntamento a Newport) e si tornerà per poco meno di un mese a giocare sulla terra battuta, con uno sguardo già rivolto alle Olimpiadi di Parigi per i tennisti che parteciperanno o alla tournée americana sul cemento.

Ben 4 saranno gli appuntamenti in programma nel circuito Atp la prossima settimana, fra cui un '500': andrà in scena ad Amburgo, con il campione in carica di casa Alexander Zverev che sarà ai nastri di partenza come principale testa di serie.

Il principale avversario, sulla carta, per la vittoria del titolo sarà il danese Holger Rune, così come i due argentini Sebastian Baez e Francisco Cerundolo mai da sottovalutare su questa superficie. 4 gli italiani al via: Flavio Cobolli è terminato nell'ottavo di Sascha e sfiderà al debutto Daniel Altmaier, mentre Matteo Arnaldi esordirà con lo spagnolo Pedro Martinez in uno spicchio di tabellone che potrebbe portarlo lontano.

Nella parte bassa subito derby al primo turno tra Luciano Darderi (numero 7 del seeding) e Lorenzo Sonego.

ATP500 Hamburg main draw pic.twitter.com/mqoCIMqUxk — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 13, 2024

Si giocherà anche a Bastad in Svezia, nel quale non ci sarà alla fine il numero uno al mondo Jannik Sinner.

Andrey Rublev comanderà il main draw per cercare di interrompere la striscia di risultati negativi ma dovrà fare particolarmente attenzione a Casper Ruud, che però ha battuto lo scorso anno in finale.

Tanta attesa per Rafael Nadal, che tornerà a competere in un Atp 250 per prepararsi ai giochi olimpici. Debutto affascinante con il figlio di Bjorn Borg, Leo, con possibilità di affrontare al secondo turno il britannico Cameron Norrie.

Presente l'azzurro Francesco Passaro, opposto al giapponese Taro Daniel.