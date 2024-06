Atp Amburgo - Entry list: Alexander Zverev difende il titolo. Cinque italiani al via

Non solo Matteo Berrettini: ecco cinque mine vaganti nel sorteggio di Wimbledon

Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz in una curiosa statistica sulla classifica Atp

Wimbledon - Ecco le 32 teste di serie: Sinner numero uno, alcuni dubbi prima del via

Decisamente nutrita la presenza di italiani al torneo tedesco. Presenti un Lorenzo Musetti, apparso in forte ripresa in queste settimane sull’erba; Luciano Darderi, che ha ottenuto quest’anno sul rosso i suoi migliori risultati; Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

La testa di serie del torneo sulla terra tedesca sarà il padrone di casa e campione in carica Alexander Zverev, nativo della città portuale.

Il bellissimo messaggio di Jannik Sinner per rincuorare Anna Kalinskaya 1 giorno fa

Toni Nadal non ha dubbi: "Ecco chi è il migliore tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner" 1 giorno fa

Si tratta di un ritorno alla terra battuta, un torneo di preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi, che si disputeranno sui campi del Roland Garros. Tanti i protagonisti da seguire, tra i quali ben cinque tennisti italiani intenzionati a dare seguito agli straordinari risultati azzurri di questa stagione.

Anche se le attenzioni di tutti gli appassionati sono rivolte verso il prossimo prestigioso appuntamento su erba, il circuito si proietta già verso gli impegni futuri. È stata ufficializzata infatti l’entry list del torneo Atp 500 di Amburgo 2024, primo torneo post Wimbledon, in programma da lunedì 15 a domenica 21 luglio.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD