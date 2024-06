Atp Maiorca - Draw: al via Fognini, Darderi e Nardi. Sonego e Cobolli a Eastbourne

Jannik Sinner è una garanzia: record su record nel 2024 per il numero uno del mondo

Darderi esordirà contro Pedro Martinez e, in caso di vittoria, troverebbe agli ottavi uno tra Sebastian Ofner e Jaume Munar . Nel suo stesso quarto di finale figura Adrian Mannarino .

Ai Mallorca Championships scenderanno in campo tre italiani: Fabio Fognini , Luciano Darderi e Luca Nardi . Proprio quest'ultimo potrebbe sfidare Shelton, ma dovrà essere bravo a battere la concorrenza di Rinky Hijikata .

L'americano, soprattutto considerando le armi a disposizione, ha decisamente deluso le aspettative perdendo due brutte partite a Stoccarda e al Queen's rispettivamente contro James Duckworth e Giovanni Mpetshi Perricard . In Spagna proverà a invertire al tendenza e rialzare la testa come numero uno del seeding.

I tornei ATP 250 di Maiorca e Eastbourne permetteranno ai giocatori di sistemare gli ultimi dettagli in vista di Wimbledon . Molti i tennisti che hanno bisogno di trovare ancora certezze sull'erba, uno su tutti: Ben Shelton .

