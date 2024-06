Wta Eastbourne - Draw: torna in campo Paolini, presente Rybakina. Si rivede Muchova

Sono due i tornei 500 che si disputeranno nel Tour WTA nella settimana che precede Wimbledon, il grande appuntamento della stagione sull'erba. Jasmine Paolini tornerà in campo a Eastbourne dopo aver raggiunto la prima finale Slam sia in singolare che in doppio al Roland Garros.

La 28enne è l'unica italiana presente al Rothesay International e, da testa di serie numero tre, potrà beneficiare del bye al primo turno. All'esordio affronterà una tra Elise Mertens e la wild card Yuriko Miyazaki.

Wta Eastbourne - Draw: torna in campo Paolini. Presente Rybakina

Nello stesso quarto di finale di Paolini figurano poi Jelena Ostapenko e Katie Boulter. Chiudono la parte basse del main draw Jessica Pegula e Daria Kastkina.

L'americana potrebbe subito sfidare Emma Raducanu, alle prese con Sloane Stephens. Sono ancora tanti i dubbi legati alla partecipazione di Elena Rybakina, costretta a ritirarsi durante l'incontro con Victoria Azarenka al WTA 500 di Berlino per un problema alla zona addominale.

Sulla sua strada ci sono Marie Bouzkova, Barbora Krejcikova, Madison Keys e Anastasia Pavlyuchenkova. Si rivede finalmente Karolina Muchova dopo l'operazione al polso. La ceca ha giocato il suo ultimo match agli US Open lo scorso anno, quando si è spinta fino alle semifinali.

Il tabellone principale del torneo WTA 500 di Eastbourne

Main draw at Eastbourne (WTA 500), where Elena Rybakina, Jessica Pegula, Jasmine Paolini and Madison Keys are the top seeds.



Emma Raducanu will face Sloane Stephens in 1R. pic.twitter.com/JAitWVSXjN — WTA Insider (@WTA_insider) June 22, 2024

Wta Bad Homburg - Draw: Cocciaretto sfida subito Sakkari

Il WTA 500 di Bad Homburg proporrà subito una interessante sfida tra la testa di serie numero uno Maria Sakkari ed Elisabetta Cocciaretto.

L'italiana ha conquistato la prima semifinale sull'erba a Birmingham e proverà a fare il massimo contro la greca nonostante qualche problema fisico. Nella stessa porzione di tabellone c'è anche Mirra Andreeva.

Un altro affascinante primo turno vedrà opposte Elina Svitolina e Caroline Wozniacki.

Il tabellone principale del torneo WTA 500 di Bad Homburg