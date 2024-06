Wta Berlino - Draw: in campo Gauff e Sabalenka. Due azzurre al via a Birmingham

Saranno due i tornei che andranno in scena nel circuito femminile la prossima settimana: il WTA 500 di Berlino e il WTA 250 di Birmingham. L'Ecotrans Ladies Open potrà contare su un roster di tutto rispetto nonostante l'assenza di Iga Swiatek.

La polacca ha preferito prendersi qualche giorno in più in attesa di fare il suo esordio sull'erba nel 2024 dopo aver conquistato il Roland Garros. Coco Gauff guiderà quindi il seeding e attende al secondo turno una tra Beatriz Haddad Maia ed Ekaterina Alexandrova.

Nel suo stesso quarto di finale ci sono invece Ons Jabeur e Angelique Kerber, nel main draw grazie a una preziosa wild card. Jessica Pegula e Qinwen Zheng - subito alle prese con Naomi Osaka - chiudono la parte alta del tabellone.

Il sogno di tutti gli appassionati è quello di assistere a una semifinale tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, che sull'erba possono diventare ancora più devastanti grazie al loro gioco offensivo.

Sulla strada della bielorussa figurano Marta Kostyuk e la campionessa in carica di Wimbledon Marketa Vondrousova; su quella della tennista naturalizzata kazaka Liudmila Samsonova, Maria Sakkari e Victoria Azarenka.

Main draw in Berlin (WTA 500) where Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, and Jessica Pegula are the top seeds.



No.6 seed Zheng Qinwen will open against Naomi Osaka.

