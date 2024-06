Atp Halle - Draw: Sinner, cammino duro e pieno di insidie. Altri 4 italiani al via

Per i Big è uno dei degli eventi principali per prepararsi al torneo di Wimbledon. Ben sei top 10 hanno scelto l'Atp 500 di Halle per prendere confidenza con l'erba prima di approdare definitivamente a Londra per il terzo Slam della stagione.

La manifestazione tedesca, in programma dal 17 al 23 giugno, promette dunque tanto spettacolo: nella tarda mattinata è stato ufficializzato il tabellone con Jannik Sinner che guiderà il seeding come principale testa di serie.

Sinner sfortunato: cammino durissimo fin dall'esordio

Non è stato decisamente fortunato l'altoatesino, nel suo primo sorteggio da numero uno al mondo. Il cammino per il 22enne di San Candido sarà molto complicato e pieno di insidie, fin dai primi turni con giocatori esperti su questa superficie che hanno già ottenuto buoni risultati.

Al debutto subito una sfida affascinante: Sinner dovrà vedersela con l'olandese Tallon Griekspoor (i precedenti tutti in favore dell'azzurro ma parecchio combattuti). A seguire l'italiano incrocerà il vincente del confronto fra l'ungherese Marozsan e il russo Roman Safiullin, sulla carta favorito e reduce da un quarto di finale a Wimbledon nel 2023.

Sulla propria strada ci saranno anche Stefanos Tsitsipas (possibile incontro ai quarti) e Daniil Medvedev in un'ipotetica semifinale. Dall'altra parte del main draw, decisamente più agevole l'avventura di Alexander Zverev, che potrà godere del sostegno del pubblico di casa.

Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev e Hubert Hurkacz i tennisti più pericolosi presenti prima della finale. Presenti anche altri quattro italiani, fra cui Matteo Berrettini che è stato inserito nella parte bassa ed esordirà con un qualificato (in caso di vittoria ci sarà Rublev).

Lorenzo Sonego esordirà con Kecmanovic, con la possibilità di affrontare Zverev al secondo turno. Luciano Darderi ha trovato l'ostico Jan-Lennard Struff, lo stesso vale per Flavio Cobolli opposto al polacco Hubert Hurkacz.