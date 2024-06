Wta 's-Hertogenbosch - Pegula guida il seeding. Anche Naomi Osaka riparte dall'Olanda

Jasmine Paolini: "Sono orgogliosa di me stessa. Ringrazio tutti gli italiani"

Continua la maledizione Slam per i neo-vincitori: cede anche Jannik Sinner

Testa di serie numero due l’ucraina Marta Kostyuk, fresca di best ranking dopo lo Slam francese (18esima posizione), la quale sarà impegnata nel derby con Daria Snigur. Terza testa di serie la campionessa in carica Katie Boultier .

Tabellone che sarà guidato da Jessica Pegula , la quale attende una qualificata. Testa di serie numero due la russa Ludmilla Samsonova. La sfida da non perdere al primo turno è sicuramente quella tra una ritrovata Naomi Osaka e la belga Elise Mertens .

Le prime parole di Carlos Alcaraz dopo il successo in semifinale contro Jannik Sinner 1 giorno fa

In programma dal 10 al 16 giugno i due Wta 250 di Nottingham e 's-Hertogenbosch , i primi tornei di preparazione a Wimbledon. Dopo le emozioni delle ultime settimane, i due tabelloni saranno poveri di tenniste azzurre. Soltanto Lucrezia Stefanini, impegnata nelle qualificazioni del torneo britannico, rappresenterà l’Italia delle racchette femminili nella prossima settimana di tennis.

Si è concluso col trionfo di Iga Swiatek su Jasmine Paolini l’edizione 2024 del Roland Garros e, col torneo parigino, anche la stagione sulla terra battuta. È infatti subito tempo di switchare superficie, per trasferirsi sull’erba e dare inizio alla breve campagna sul verde.

