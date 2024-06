Atp Stoccarda - Draw: Berrettini torna in campo, al via Musetti e Cobolli. C'è Zverev

In attesa di scoprire chi trionferà al Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, sono stati sorteggiati i tabelloni principali dei due tornei che apriranno la stagione sull'erba. L'evento ATP 250 di Stoccarda dovrebbe contare proprio sul tedesco, che non si è cancellato - almeno per ora - dal Boss Open.

Sono tre i tennisti italiani presenti nel main draw: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Quest'ultimo è pronto a tornare in campo dopo aver saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma e il secondo Slam dell'anno.

Atp Stoccarda - Draw: torna in campo Berrettini, al via anche Musetti e Cobolli

Berrettini troverà subito la testa di serie numero otto Roman Safiullin all'esordio e, in caso di vittoria, affronterebbe Denis Shapovalov o un qualificato al secondo turno.

Nello stesso quarto di finale dell'azzurro figura poi Ben Shelton, che su questa superficie ha un grandissimo potenziale considerando il suo servizio e la sua attitudine. Non è andata male a Musetti, perché sulla sua strada ci sarà un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Il primo vero ostacolo sulla sua strada è Alexander Bublik in un quarto che regalerebbe spettacolo. Lo stesso non può dire Cobolli, alle prese con Jan-Lennard Struff. L'italiano si trova nella zona di Zverev. Il tedesco attende Christopher Eubanks o Brandon Nakashima.

Il tabellone del torneo ATP 250 di Stoccarda

Shocked that Zverev didn’t withdraw from Stuttgart.



Expected to play on Thursday…



Great draw with fun R1s pic.twitter.com/mXxgciYOMj — José Morgado (@josemorgado) June 8, 2024

Atp 's-Hertogenbosch - Draw: de Minaur e Paul guidano il seeding.

In campo Nardi

Solo Luca Nardi, per il momento, rappresenterà il tennis tricolore a 's-Hertogenbosch. Stefano Napolitano, però, è impegnato nel torneo di qualificazioni e ha tutta l'intenzione di conquistare il main draw.

Nardi se la vedrà con David Goffin con la speranza di poter sfidare Sebastian Korda al secondo turno. Il 20enne di Pesaro è nella stessa porzione di tabellone di Tommy Paul, numero due del seeding.

Il tabellone del torneo ATP 250 di 's-Hertogenbosch