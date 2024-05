Wta Rabat - Draw: Presenti Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti

La settimana prima del Roland Garros (che è anche quella in cui si tengono le qualificazioni per il secondo Slam dell'anno) vede disputarsi due tornei in campo femminile. Si gioca a Strasburgo un WTA 500 e a Rabat un WTA 250.

Nessuna presenza italiana nel Wta in terra francese mentre sono tre le giocatrici italiane che saranno in campo in Marocco. Vediamo chi sono e il loro sorteggio. La testa di serie numero 1 a Rabat è la cinese Yue Yuan.

Nel primo quarto di tabellone c'è la prima delle tre italiane presenti, ovvero Elisabetta Cocciaretto testa di serie numero 7. Per lei un primo turno contro la wild card di casa Yasmine Kabbaj. Nel secondo quarto le principali teste di serie sono Sara Sorribes Tormo (numero 3) e Aranxta Rus (testa di serie numero 5).

Le altre due presenze italiane a Rabat sono nella parte bassa del tabellone e il loro percorso potrebbe entrare in rotta di collisione. La testa di serie numero 4 del torneo è Lucia Bronzetti. Anche per lei un primo turno contro una wild card di casa ovvero Malak El Allami.

In caso di successo per Bronzetti ci potrebbe essere un secondo turno contro la vincente della sfida di primo turno tra Martina Trevisan e Nao Hibino. Ma non è tutto. Alle tre italiane in tabellone si aggiungerà una quarta che è la vincente del derby tra Dalila Spiteri e Camilla Rosatello che si affrontano oggi nel turno decisivo delle qualificazioni.

Ancora in corsa per un posto in main draw anche Nuria Brancaccio in campo nella giornata di oggi contro Victoria Rodriguez. La testa di serie numero 2 del torneo è Anna Blinkova. Ecco il tabellone integrale del Wta 250 di Rabat.

Wta 500 Strasburgo, nessuna giocatrice italiana presente nel tabellone principale

Questa settimana si giocherà anche a Strasburgo, un WTA 500 ovviamente sempre sulla terra battuta. Nessuna presenza italiana nel tabellone principale del torneo francese.

Qui la prima testa di serie, in tabellone con una wild card è Marketa Vondrousova. Nel suo lato di tabellone c'è un potenziale quarto di finale contro Anastasia Pavlyuchenkova che però ha un primo turno insidioso contro Anhelina Kalinina.

Nel secondo quarto c'è una delle giocatrici più in forma di questo 2024, Danielle Collins che ha sulla sua strada Elina Svitolina. Nella parte bassa le teste di serie sono Ekaterina Alexandrova, Madison Keys, Liudmila Samsonova e Beatriz Haddad Maia.

Presente in tabellone con una wild card Alize Cornet che ha annunciato che si ritirerà al Roland Garros che ha un primo turno contro Emma Navarro. Ecco il tabellone integrale del Wta di Strasburgo.