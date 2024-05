Atp Lione - Draw: Humbert numero uno, in tabellone Luciano Darderi e Lorenzo Sonego

La settimana che precede il Roland Garros vedrà andare in scena due tornei Atp 250 sulla terra battuta. Si gioca a Ginevra con Novak Djokovic entrato in tabellone con una wild card e si gioca in Francia a Lione dove la prima testa di serie è il giocatore di casa Hugo Humbert.

Analizziamo nel dettaglio il tabellone del torneo di Lione nel quale sono presenti due giocatori italiani: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il tabellone come detto è aperto da Ugo Humbert che dopo un bye al primo turno attende il vincente della partita tra il tedesco Dominik Koepfer e l'americano Brandon Nakashima.

L'altra testa di serie presente in questo spicchio di tabellone è la numero sei, l'argentino Tomas Etcheverry che gioca contro un qualificato al primo turno e attende poi il vincente della partita tra Thiago Seyboth Wild e Pedro Martinez.

Nel secondo quarto c'è il primo dei due giocatori italiani presenti in tabellone. Luciano Darderi attende un giocatore in arrivo dalle qualificazioni per poi affrontare in caso di successo la testa di serie numero 3 del torneo Adrian Mannarino.

In zona c'è anche come testa di serie numero 5 l'americano Frances Tiafoe.

La parte bassa del tabellone è aperta da Gael Monfils che ha un primo turno impegnativo contro Yoshihito Nishioka.

Qui c'è Lorenzo Sonego che esordirà al primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e in caso di successo andrà proprio a incrociare il vincente della sfida tra Monfils e Nishioka. L'altra testa di serie in questo quarto di tabellone è Francisco Cerundolo.

Mariano Navone, testa di serie numero 7, apre l'ultimo quarto di tabellone nel quale c'è anche la testa di serie numero 2 del torneo Alexander Bublik. Interessante primo turno tra wild card francesi che vedrà opposti Alexandre Muller e Richard Gasquet.

Ecco il tabellone completo del torneo Atp 250 di Lione (terra battuta all'aperto).