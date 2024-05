Wta Roma Draw - Swiatek meglio della Sabalenka, Paolini male. Subito Badosa-Andreeva

Il circuito femminile vive un momento piuttosto positivo, uno dei migliori degli ultimi anni e al vertice ci sono tante giocatrici di primo piano. Dopo la sconfitta in semifinale dello scorso anno la numero uno al mondo Iga Swiatek è pronta a prendersi una rivincita e dopo la vittoria a Madrid prova la doppietta in vista del Roland Garros.

La finale contro Aryna Sabalenka ha regalato molte emozioni e - complici le tante assenze nel maschile - il torneo femminile è piuttosto atteso. Occhio anche alle italiane e in particolare a Jasmine Paolini: l'azzurra vive un momento magico e lavora per l'ingresso in Top Ten.

Andiamo a vedere meglio il tabellone del torneo capitolino, per quel che riguarda le donne. La campionessa in carica Elena Rybakina potrebbe trovare entrambe le prime due al mondo visto lo scontro con la Sabalenka in semifinale ed eventuale finale contro Iga Swiatek.

Non semplice il tabellone di Aryna che ai Quarti si trova dal lato di Ons Jabeur in uno scontro che si preannuncia affascinante. La numero uno al mondo Iga Swiatek si trova nella parte alta insieme a Coco Gauff e con la ceca Vondrousova, eventuale avversaria ai Quarti di finale.

Esordio non semplice per Jasmine Paolini che dopo il Bye al primo turno affronterà una tra Petra Martic e Mayar Sherif. Possibile scontro al terzo turno contro l'ex campionessa Slam Victoria Azarenka mentre Jasmine si trova il lato degli Ottavi di Maria Sakkari, eventuali Quarti poi con la Rybakina.

Primo turno contro la Putintseva per Martina Trevisan, derby invece tra Vittoria Paganetti e Lucrezia Stefanini. Tantissime italiane in campo, per Sara Errani sfida intrigante contro Amanda Anisimova mentre Lisa Pigato affronterà Shelby Rogers.

Capitolk match interessanti al primo turno, Paula Badosa affronterà la giovanissima Mirra Andreeva, possile secondo turno contro Emma Navarro. Ecco il tabellone femminile: