Da Musetti a Sonego, da Darderi a Fognini: tanti italiani in campo a Cagliari

A Cagliari prende il via oggi il Sardegna Open un torneo Challenger 175 che ha un tabellone veramente da fare invidia anche a qualche torneo Atp 250. Frances Tiafoe è la testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti è la seconda testa di serie di una manifestazione che è inserita perfettamente nel calendario in modo da potere accogliere giocatori che sono stati eliminati nei primi turni a Madrid e che poi si trasferiranno a Roma per giocare gli Internazionali d'Italia dalla prossima settimana.

Sei al momento sono gli italiani presenti in tabellone. Analizziamo il main draw di questo Challenger. A guidare il seeding come detto c'è Frances Tiafoe che è stato eliminato nella sua partita d'esordio a Madrid (secondo turno del torneo) dall'argentino Pedro Cachin.

Tiafoe ha un bye al primo turno e al secondo potrebbe esserci una sfida molto intrigante con Fabio Fognini che però ha un primo turno sulla carta non agevole contro l'argentino Federico Coria. Nel primo quarto di tabellone c'è anche Luciano Darderi che è la testa di serie numero 8 che ha un primo turno contro l'argentino Thiago Agustin Tirante.

Chi vince trova il vincente della sfida Daniel-Carabelli. Il secondo quarto è aperto da Mariano Navone e qui c'è la testa di serie numero 5 Lorenzo Sonego che ha un primo turno contro lo statunitense Alex Michelsen per poi giocare contro Emilio Nava o un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Giulio Zeppieri gioca contro Marton Fucsovics

Giulio Zeppieri, in tabellone con una wild card degli organizzatori, ha pescato la testa di serie numero 6, l'ungherese Marton Fucsovics. Lo statunitense Christopher Eubanks è l'altra testa di serie presente in questo spicchio.

Francesco Maestrelli, a sua volta in tabellone con una wild card, affronta all'esordio il portoghese Nuno Borges. Chi vincerà troverà Varillas o Nishioka. Infine c'è Lorenzo Musetti, testa di serie numero 2 a caccia di un buon risultato dopo un periodo contrassegnato da diverse prestazioni negative.

Dopo il bye al primo turno attende il vincente di una partita tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Ecco il tabellone completo del Challenger di Cagliari: