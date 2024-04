Wta Madrid - Draw: Sabalenka vuole confermarsi campionessa. Quattro le italiane

È stato ufficializzato il tabellone del Mutua Open di Madrid, quinto Master 1000 stagionale del circuito Wta in programma dal 23 aprile al 5 maggio, e sono tanti gli accoppiamenti da seguire fin dai primi turni. Sono quattro tenniste azzurre che scenderanno in campo sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid.

Bye al primo turno per Jasmine Paolini, testa di serie numero 12, che al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra la cinese Zhu Lin e Victoria Jimenez Kasintseva. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana potrebbe avere un cammino piuttosto ostico verso la finale: sulla sua strada Caroline Garcia agli ottavi, Voundrosova ai quarti e l’ipotetica semifinale con la campionessa in carica Aryna Sabalenka.

Primo turno difficile per Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la fresca finalista del torneo di Rouen Magda Linette. Sfortunata anche Martina Trevisan, che se la vedrà con l’altra finalista del torneo francese, Sloane Stephens, la quale in Francia ha conquistato l’ottavo titolo in carriera.

l’ultima azzurra in gara è Lucia Bronzetti, che dopo un primo turno contro una tennista proveniente dalle qualificazioni si troverà di fronte l’ostacolo Elena Rybakina, campionessa del Wta 500 di Stoccarda.

La quinta rappresentante italiana potrebbe essere Sara Errani, impegnata nelle qualificazioni.

Madrid WTA 1000 draw is out



Gauff with Swiatek, Rybakina with Sabalenka.



Pliskova-Raducanu R1!



Osaka (possible R2 vs Samsonova) and Wozniacki (possible R2 vs Haddad Maia) both start against qualifiers!





Top Half looks stronger overall but Collins-Sabalenka last eight is 🔥 pic.twitter.com/rJcQlKsVCW — José Morgado (@josemorgado) April 21, 2024