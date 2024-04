Wta Stoccarda - Draw: Tante stelle presenti, da Swiatek a Sabalenka. C'è Paolini

È pioggia di stelle a Stoccarda per l'evento Wta 500 in programma la prossima settimana dal 15 al 21 aprile. Le migliori giocatrici del mondo (ci saranno ai nastri di partenza le prime 4 del ranking) si sono iscritte al torneo sulla terra rossa e sono pronte a debuttare.

Nelle scorse ore è stato diffuso il tabellone principale dell'appuntamento tedesco, guidato dalla numero uno Iga Swiatek. La polacca attende all'esordio la vincente della sfida tra Maria e Mertens, mentre agli ottavi sono diverse le pretendenti a poterla incrociare: Angelique Kerber, Jelena Ostapenko ed Emma Raducanu.

Nella stessa parte, in vista di un'ipotetica semifinale, si trovano Elena Rybakina e Ons Jabeur: in questo spicchio è inserita anche l'italiana Jasmine Paolini, che partirà la sua avventura affrontando un'atleta proveniente dalle qualificazioni.

L'azzurra, in caso di vittoria, potrebbe regalarsi un match con la tunisina. Nella parte bassa saranno Coco Gauff e Aryna Sabalenka a ritrovarsi in semi? I pericoli per la statunitense dovrebbero arrivare solamente dai quarti, mentre la bielorussa potrebbe debuttare nuovamente contro la sua migliore amica nel circuito Paula Badosa, come accaduto a Miami.

WTA500 Stuttgart main singles draw pic.twitter.com/OnuXxDabQ5 — Michal Samulski (@MichalSamulski) April 14, 2024

Oltre a Stoccarda, in Francia si terrà un Wta 250. A Rouen l'Italia sarà rappresentata da due tenniste, che non sono state sicuramente fortunate nel sorteggio.

Elisabetta Cocciaretto giocherà subito contro la testa di serie numero 2 Caroline Garcia, mentre Martina Trevisan affronterà la giapponese Naomi Osaka. Ecco il main draw nel dettaglio.