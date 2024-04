Atp Bucarest - Draw: Lorenzo Sonego sfida Fonseca. Possibile incrocio Nardi-Darderi

Tre giocatori italiani presenti al torneo Atp 250 di Bucarest (terra battuta outdoor) al via lunedì. Lorenzo Sonego, Luca Nardi e Luciano Darderi saranno impegnati nel torneo 250 in Romania aperto da Francisco Cerundolo che è la testa di serie numero 1.

Nardi e Darderi sono nel primo quarto di tabellone e potrebbero affrontarsi al secondo turno. Il giocatore pesarese affronta all'esordio il brasiliano Seyboth Wild mentre Darderi affronta la testa di serie numero 5 del torneo Navone.

Secondo quarto con Korda, testa di serie numero 3 che potrebbe affrontare Kokkinakis al secondo turno, in zona anche Kecmanovic e Martinez. Apre la parte bassa del tabellone Lorenzo Sonego che affronta il promettente brasiliano Joao Fonseca in tabellone con una wild card.

Al secondo turno in caso di successo ci potrebbe essere Kovacevic mentre la testa di serie della sua zona è il cileno Tabilo. Nell'ultimo quarto di tabellone c'è un primo turno di grande interesse tra il portoghese Borges e Wawrinka.

La testa di serie numero 2 è l'olandese Griekspoor che attende un giocatore che arriverà dalle qualificazioni. Ecco il tabellone integrale dell'Atp 250 di Bucarest.

Atp Monaco di Baviera, Alexander Zverev e Holger Rune sono le prime due teste di serie

Monaco di Baviera era il torneo che avrebbe dovuto giocare la prossima settimana Matteo Berrettini.

Ma dopo la vittoria di Marrakech e il primo turno giocato e perso a Monte-Carlo il giocatore italiano ha preferito fermarsi per effettuare allenamenti e arrivare al meglio a Madrid e Roma. Non c'è quindi al momento nessun giocatore azzurro in tabellone ma ci sono molti italiani nelle qualificazioni e nella giornata di domenica potrebbe arrivare qualche piacevole sorpresa.

Di certo è un torneo che ha come principali motivi di interesse le presenze di Alexander Zverev e Holger Rune. Alexander Zverev è la testa di serie numero 1 del torneo e dopo un bye al primo turno affronta il vincente della sfida tra Rodionov e Vukic.

Testa di serie nella sua zona è Dominik Koepfer. La testa di serie numero 3 Taylor Fritz ha un bye al primo turno e potrebbe affrontare Dominic Thiem nel secondo turno. Testa di serie di questa zona di tabellone è Jack Draper.

Nella parte bassa apre Felix Auger Aliassime che giocherà contro Marterer al primo turno. In questa zona di tabellone anche Jan Lennard-Struff. Ultimo quarto con Alexander Shevchenko e Holger Rune che dopo un bye al primo turno attende il vincente della sfida tra Carabelli e Galan.

Ecco il tabellone integrale dell'Atp di Monaco di Baviera.