Atp Barcellona - Draw: Cobolli sfida subito Nadal. Musetti con Alcaraz e Tsitsipas

È stato sorteggiato il tabellone principale del torneo ATP 500 di Barcellona e sono due le buone notizie per tutti gli appassionati di tennis: Carlos Alcaraz e Rafael Nadal dovrebbero scendere in campo regolarmente.

Il primo ha saltato il Masters 1000 di Monte-Carlo per un problema al braccio destro; il secondo, invece, è ancora alle prese con l’infortunio muscolare subito a Brisbane che gli ha impedito di competere in California e nel Principato.

Entrambi popolano la parte alta del main draw, ma potranno incontrarsi solo in una eventuale semifinale.

Atp Barcellona - Draw: Cobolli sfida subito Nadal. Musetti con Alcaraz

A sfidare subito Nadal sarà Flavio Cobolli.

L’azzurro avrà la possibilità di vivere una magnifica esperienza che gli permetterà sicuramente di crescere a prescindere dal risultato. Il vincente di questa partita affronterà Alex de Minaur al secondo turno.

Nello stesso quarto del 22 volte campione Slam figurati Ugo Humbert e Alejandro Davidovich Fokina. Alcaraz troverà dall’altra parte della rete all’esordio uno tra Luca Van Assche e Zhizhen Zhang. Lorenzo Musetti potrebbe giocare contro lo spagnolo ai quarti, ma le insidie sul suo percorso sono tante.

Il talento di Carrara debutterà con Roberto Carballes Baena o uno dei giocatori provenienti dalle qualificazioni, ma l’ostacolo più grande è Stefanos Tsitsipas. Non è andata benissimo a Matteo Arnaldi nella parte bassa del main draw, perché sulla strada ci sono Arthur Cazaux, Sebastian Baez e Nicolas Jarry.

Il favorito per un posto in semifinale è Casper Ruud. Andrey Rublev, da parte sua, proverà a riscattare la brutta prestazione di Monte-Carlo. Da campione in carica, il russo ha salutato anzitempo l’evento monegasco perdendo contro Alexei Popyrin.

Ecco il tabellone principale del torneo ATP 500 di Barcellona