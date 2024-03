Atp Estoril - Draw: Musetti nella parte bassa con Hurkacz. In campo Ruud e Monfils

Il talento di Carrara inizierà la stagione sul rosso in Portogallo

Ai quarti dovrebbe materializzarsi un elettrizzante match con Gael Monfils; mentre in semifinale i possibili rivali sono Miomir Kecmanovic - giocatore che ha sconfitto in finale nel 2023 - e Alejandro Davidovich Fokina .

Hubert Hurkacz è sicuramente il favorito per raggiungere le semifinale nella part edi tabellone occupata da Musetti. Il campione in carica Casper Ruud tenterà di difendere il titolo e la sua spedizione partirà contro uno tra Botic van de Zandschulp e Federico Coria .

Nello stesso quarto di finale di Musetti è stato poi sorteggiato Arthur Fils . Il francese non sta vivendo un momento positivo e dovrà fare i conti con Joao Sousa. Il 35enne saluterà il tennis proprio in Portogallo.

L'evento portoghese, stando a quanto anticipato dall'ATP, non si giocherà - almeno nel circuito maggiore - a partire dal 2025.

Musetti ha sconfitto due tennisti del calibro di Roman Safiullin e Ben Shelton prima di arrendersi agli ottavi di finale del Miami Open solo a Carlos Alcaraz . Musetti avrà un'altra opportunità per mettersi in mostra e rilanciarsi la prossima settimana al torneo ATP 250 dell'Estoril.

A Miami - dove ha giocato il primo torneo dopo essere diventato padre del piccolo Ludovico - Lorenzo Musetti ha disputato uno dei migliori tornei degli ultimi mesi. L'azzurro è tornato a vincere due partite consecutive: cosa che non accadeva dallo scorso 24 settembre a Chengdu.

