Atp Marrakech - Draw: Presenti Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini

Per uno strano scherzo del destino, sulla strada di Berrettini figura Luca Van Assche , nuovo allievo di Vincenzo Santopadre . Il francese giocherà contro Jaume Munar . Il numero due del seeding è infine Sebastian Ofner , chiamato a superare la concorrenza di Alexandre Muller - finalista lo scorso anno a Marrakech - Stan Wawrinka e Mariano Navone .

Primo torneo senza Gipo Arbino nel box per Sonego. Il piemontese ha annunciato la separazione dal suo storico coach e ripartirà da Marrakech, dove usufruirà del bye perché è il quarto tennista con la migliore classifica presente nel main draw.

In caso di vittoria, Cobolli affronterebbe uno tra Pavel Kotov e la wild card Elliot Benchetrit . Ai quarti di finale, invece, il suo percorso potrebbe incrociarsi con quello della testa di serie numero uno Laslo Djere . Il campione in carica Roberto Carballes Baena inizierà contro un qualificato con l'obiettivo di guadagnarsi una partita con Daniel Evans .

Sarà il torneo ATP 250 di Marrakech a ospitare il maggior numero di italiani la prossima settimana. Scenderanno infatt in campo al Grand Prix Hassan II Flavio Cobolli , Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini . Il primo è stato inserito nella parte alta del tabellone e all'esordio è atteso da una sfida molto interessante con i promettente Abdullah Shelbayh .

