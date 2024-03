Atp Indian Wells - Il possibile cammino di Jannik Sinner: insidie Shelton e Rublev

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

C'è l'americano Ben Shelton sulla strada di Jannik Sinner al torneo Master 1000 di Indian Wells. Il sorteggio effettuato in California ha messo sulla strada del campione degli Australian Open anche Andrey Rublev già incontrato e battuto nel trionfale cammino a Melbourne.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio quello che può essere il possibile cammino di Jannik Sinner verso le fasi finali del torneo. Ricordiamo che la finale maschile è in programma domenica 17 marzo. Il giocatore italiano, numero 3 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo, ha un bye come tutti i primi 32 giocatori del seeding al primo turno.

Per Sinner ci sarà poi un secondo turno che lo vedrà opposto al vincente della sfida tra l'australiano Kokkinakis e lo statunitense Giron. Il potenziale avversario di terzo turno potrebbe essere a rigor di logica il tedesco Struff ma in zona occorre dare attenzione anche al croato Coric che al primo turno sfiderà l'austriaco Ofner.

Tra questi tre giocatori ci sarà l'avversario di terzo turno dell'altoatesino.

Possibile quarto turno tra Jannik Sinner e Ben Shelton

La testa di serie più alta in zona Sinner è la numero 16 che è quella di Ben Shelton che sulla carta potrebbe essere l'avversario di quarto turno del campione di Melbourne.

In quella zona ci sono anche Mensik, Shevchenko, Koepfer e la testa di serie numero 22 Cerundolo. Se non ci saranno sorprese dovrebbe essere l'americano il giocatore ad incrociare Sinner. Nei quarti di finale poi Sinner potrebbe ipoteticamente trovare uno tra Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Il tennista greco ha deluso in Messico e non sembra nel suo miglior momento di forma, Rublev arriva dopo l'incredibile vicenda con squalifica al torneo di Dubai ed è sicuramente in cerca di riscatto. Attenzione in zona anche a Tiafoe che giocando in casa potrebbe avere stimoli extra.

Eventualmente in semifinale Sinner potrebbe incrociare uno tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz ma occhio in zona anche ad Alex de Minaur giocatore decisamente in palla che dopo aver perso in finale a Rotterdam proprio da Sinner stesso ha vinto l'Atp 500 di Acapulco.

Solo in finale potrebbe esserci poi una nuova sfida contro Novak Djokovic oppure contro Daniil Medvedev che si trovano nella parte alta del tabellone.