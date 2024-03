Atp Indian Wells - Draw: Sinner con Alcaraz, torna Djokovic. Nadal vs Raonic

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Jannik Sinner è nella metà di Carlos Alcaraz. Il giocatore italiano è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone di Indian Wells, torneo della categoria 1000 al via mercoledì 6 marzo. Nella parte alta del tabellone si trovano la testa di serie numero 1 Novak Djokovic e la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev.

L'esito del sorteggio del primo Master 1000 della stagione in campo maschile ha dato come potenziali quarti i seguenti accoppiamenti dall'alto al basso del tabellone: Djokovic-Hurkacz; Medvedev-Rune; Sinner-Rublev e Zverev-Alcaraz.

Uno degli elementi di maggiore attenzione del sorteggio era la collocazione di Rafael Nadal che non essendo testa di serie poteva essere abbinato con chiunque. Per lui primo turno contro il canadese Milos Raonic e possibile secondo turno contro Holger Rune.

Analizziamo il tabellone nel dettaglio. Novak Djokovic dopo il bye al primo turno attende o Vukic o un qualificato. Per lui possibile terzo turno contro Etcheverry. Al quarto turno potrebbe esserci uno tra Paul e Humbert. Nel quarto di Djokovic c'è il polacco Hurkacz che dopo il bye al primo turno troverà Monfils o Purcell.

In questa zona di tabellone c'è Lorenzo Sonego opposto all'esordio al serbo Kecmanovic. In caso di successo affronterà Cameron Norrie. Il secondo quarto è aperto da Daniil Medvedev che attende al secondo turno il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e lo spagnolo Carballes Baena.

In questa zona anche Mannarino, Dimitrov e Fritz. Interessante primo turno Wawrinka-Machac. Fabio Fognini in tabellone con una wild card degli organizzatori affronterà Zapata Miralles, in caso di successo per lui ci sarà l'argentino Baez reduce dai successi di Rio de Janeiro e Santiago del Cile.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 26 ha un bye al primo turno e affronterà al secondo il vincente della sfida tra il canadese Shapovalov e l'olandese Van de Zandschulp. Qui c'è poi la sfida tra Nadal e e Raonic, chi vince avrà in premio Holger Rune al secondo turno.

Jannik Sinner nella parte bassa del tabellone

La parte bassa del tabellone è aperta da Andrey Rublev che potrebbe affrontare Andy Murray al secondo turno. Il giocatore scozzese esordirà con un qualificato. In questa zona anche Tiafoe e Tsitsipas.

Per Jannik Sinner testa di serie numero 3 bye al primo turno e secondo turno poi contro il vincente della partita tra Kokkinakis e Giron. La testa di serie nella zona dell'altoatesino è Ben Shelton che potrebbe giocare al secondo turno contro Mensik.

L'ultimo quarto di tabellone è aperto da Alexander Zverev che attende O'Connell o Draper, sul suo cammino c'è Alex de Minaur che esordierà con Daniel o Galan. Nell'ultimo spicchio di tabellone un possibile terzo turno tra Felix Auger Aliassime e Carlos Alcaraz.

Qui c'è anche Matteo Arnaldi che ha pescato al primo turno il francese Van Assche, in caso di successo per lui al secondo turno ci sarebbe la sfida contro il giocatore spagnolo.

Il tabellone completo