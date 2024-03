Wta Indian Wells - Draw: Jasmine Paolini in zona Rybakina, primo turno Giorgi-Boulter

© Francois Nel-Getty Images

Iga Swiatek con Elena Rybakina nella parte alta del tabellone. Coco Gauff nella parte bassa con Aryna Sabalenka. E' questo l'esito del sorteggio del WTA 1000 di Indian Wells al via mercoledì 6 marzo. C'era grande attesa per la collocazione in tabellone di Jasmine Paolini.

L'azzurra di punta, numero 14 del mondo, e campionessa a Dubai è nella zona di Elena Rybakina e potrebbe affrontare di nuovo al terzo turno Anna Kalinskaya dalla quale ha perso a Melbourne ma che ha battuto nell'atto conclusivo della finale negli Emirati Arabi Uniti.

Analizziamo il tabellone femminile. Dall'alto al basso del tabellone i potenziali quarti di finale sarebbero Swiatek-Jabeur, Rybakina-Vondrousova, Zheng-Gauff e Pegula-Sabalenka.

Gli accoppiamenti delle giocatrici italiane al WTA di Indian Wells

Partendo dall'alto del tabellone la numero uno Iga Swiatek potrebbe di nuovo giocare al secondo turno contro Collins come avvenuto a Melbourne.

In zona c'è anche Camila Giorgi che ha un primo turno molto interessante contro Katie Boulter che ha vinto domenica il torneo WTA di San Diego. Il sorteggio ha messo anche Swiatek di fronte ad un possibile terzo turno contro Noskova che l'ha estromessa dal primo slam stagionale.

Nel primo quarto di tabellone presente Ons Jabeur, testa di serie numero 6 che attende la vincitrice della sfida tra Andreeva e Volynets. In zona anche Venus Williams che fa il suo rientro con una wild card e attende una qualificata.

Il secondo quarto di tabellone è aperto da Elena Rybakina che esordirà contro chi vince tra la sfida tra wild card Badosa-Krueger. Qui c'è Jasmine Paolini che in virtù del suo status di testa di serie numero 13 ha un bye al primo turno, al secondo turno troverà la vincente della sfida tra Rus e Maria mentre al terzo turno, come detto, potrebbe esserci il terzo atto in poche settimane della sfida contro Anna Kalinskaya.

In questa zona di tabellone presenti come teste di serie anche Haddad Maia e Vondrousova. La parte bassa del tabellone è aperta da Zheng, testa di serie numero 8 che potrebbe trovare al terzo turno Azarenka, in zona anche Cirstea e Kasatkina.

In questo quarto di tabellone c'è Lucia Bronzetti. Per la giocatrice italiana esordio contro Frech e possibile secondo turno contro la testa di serie numero 32 Kalinina. Siamo nella zona presidiata da Cori Gauff. L'ultimo quarto di tabellone è aperto da Pegula che attende la vincente della sfida tra Blinkova e Pliskova.

Qui c'è Martina Trevisan, impegnata al primo turno contro Parry e in caso di successo per lei ci sarà la testa di serie numero 29 Fernandez. Scendendo ulteriormente ci sono Garcia, Sakkari e Svitolina. Emma Raducanu in tabellone con una wild card attende una qualificata e potrebbe giocare poi contro Yastremska.

Elisabetta Cocciaretto infine ha un primo turno contro Stearns per poi affrontare in caso di vittoria Aryna Sabalenka. Ecco il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells.