Atp Santiago - Draw: Jarry guida il tabellone in Cile, ci sono Darderi e Passaro

Baez ha un bye al primo turno, per arrivare all'appuntamento col connazionale, Navone deve superare il peruviano Varillas. Tutti i tennisti italiani impegnati nel torneo di qualificazioni non sono riusciti a superare il primo turno.

Chi vince trova chi la spunterà nella partita tra l'italiano Francesco Passaro e lo spagnolo Martinez. L'altra testa di serie in zona è il francese Fils che potrebbe giocare al secondo turno contro il brasiliano Seyboth Wild.

in caso di successo molto probabilmente l'avversario di secondo turno sarà il tedesco Hanfmann .

Il secondo quarto di tabellone è aperto dalla testa di serie numero 4, il cileno Tabilo . Affronterà al secondo turno il vincente di un derby tra altri due giocatori di casa, ovvero Garin e Barrios Vera. In questa zona del tabellone c'è l'italiano Luciano Darderi che gioca al primo turno contro il colombiano Galan.

In campo sempre con una wild card la rivelazione di questa settimana a Rio de Janeiro, il 17enne brasiliano Joao Fonseca che se la vedrà con l'argentino Tirante. Presidia la zona la testa di serie numero 7 Carballes Baena.

Entrambi i giocatori italiani sono in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori del torneo. Nicolas Jarry come detto guida il seeding, ha un bye al primo turno e ha un secondo turno probabile contro Federico Coria.

La serie di tornei sulla terra battuta sudamericana si chiude con il torneo Atp 250 di Santiago del Cile . Nel tabellone presenti molti giocatori di casa a partire dalla testa di serie numero 1 Nicolas Jarry . In tabellone sono presenti anche due giocatori italiani: si tratta di Luciano Darderi recente vincitore del torneo di Cordoba e di Francesco Passaro .

