Atp Acapulco - Zverev è il numero uno, torna Rune. Esordio duro per Matteo Arnaldi

Ad Acapulco va in scena il secondo evento ATP consecutivo in Messico dopo quello in programma questa settimana a Los Cabos. Al torneo della categoria 500 ci sarà il rientro in campo di Holger Rune che sarà la seconda testa di serie.

Il danese ha scelto di affidarsi nuovamente a coach Patrick Mouratogolou dopo aver interrotto la collaborazione sportiva sia con Boris Becker che Severin Luthi. A guidare il tabellone c'è Alexander Zverev. In campo in attesa della conclusione delle qualificazioni c'è solamente un giocatore italiano e si tratta di Matteo Arnaldi che non ha pescato per nulla bene visto che sarà opposto al primo turno al fresco vincitore del torneo di Delray Beach Taylor Fritz.

Come detto ad aprire il tabellone c'è Alexander Zverev che all'esordio ha un derby con il connazionale Daniel Altmaier. Chi vince trova il vincitore della sfida tra Kecmanovic e la wild card Schwartzman. Nella zona la testa di serie presente, la numero 7, è Tommy Paul che ha un primo turno non del tutto agevole contro il britannico Jack Draper.

Alex De Minaur dopo la sconfitta all'esordio a Los Cabos è la testa di serie numero 3: primo turno col giapponese Taro Daniel e successivamente sulla sua strada ci dovrebbe essere l'austriaco Ofner. Ricca di nomi importanti questa zona di tabellone.

Auger Aliassime attende un qualificato e c'è un primo turno tra Safiullin e Stefanos Tsitsipas.

Ruud e Rune nella parte bassa del tabellone

Decisamente di alto livello anche la seconda metà del tabellone aperta da Casper Ruud che gioca contro Eubanks.

Primo turno tra Evans e Shelton per andare ad affrontare il vincitore della sfida tra Matteo Arnaldi e la testa di serie numero 4 Taylor Fritz. L'italiano non è stato particolarmente fortunato in questo caso. Frances Tiafoe apre l'ultimo spicchio di tabellone, primo turno contro Purcell e possibile secondo turno contro Norrie.

Infine l'ultimo spicchio di tabellone: Rune e Thompson attendono due qualificati, in caso di successo di entrambi ci potrebbe essere un secondo turno decisamente avvincente tra di loro. Ecco il tabellone completo dell'Atp 500 di Acapulco.