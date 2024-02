Wta Dubai - Draw: cammini non semplici per Swiatek e Sabalenka: il sorteggio

© Clive Brunskill/Getty Images

Finisce un 1000, ne comincia subito un altro. Il circuito Wta si sposta a Dubai per un altro torneo importante, che metterà in palio tantissimi punti per le migliori giocatrici del mondo. Negli Emirati Arabi Uniti si riaccenderà la lotta tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, entrambe presenti in tabellone e pronte a darsi battaglia 'a distanza' per raggiungere l'atto conclusivo della manifestazione.

La polacca lo scorso anno cercherà di vendicarsi per la finale persa contro Krejcikova: la bielorussa è stata eliminata dalla ceca proprio ai quarti e ha la possibilità di ridurre il distacco dalla vetta nel ranking mondiale.

Mentre la numero uno dovrà stare attenta a Svitolina, Coco Gauff ma anche Caroline Garcia, Jelena Ostapenko e Ons Jabeur, la nativa di Minsk avrà tra le insidie Maria Sakkari, Azarenka, la kazaka Rybakina che è arrivata in finale a Doha arrendendosi a Swiatek.

Tre le italiane che sono ai nastri di partenza dell'evento: oltre a Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto sono state ripescate come lucky loser dopo non essere riuscite a superare le qualificazioni. La 25enne di Rimini è stata poi sorteggiata con Daria Kasatkina, mentre la 23enne di Ancona giocherà con Elise Mertens.

Due sfide sulla carta abbastanza complicate per le atlete azzurre, che proveranno a dire comunque la loro in un torneo piuttosto duro. Si rivede Paola Badosa, che non ha avuto fortuna in Qatar perdendo al secondo turno contro la canadese Fernandez.

La spagnola rischia di incrociare al prossimo round, in caso di vittoria all'esordio, la lettone Ostapenko, avversaria scomodissima da affrontare. Le sorprese sono attese, come sempre, negli appuntamenti del circuito femminile così come accaduto lo scorso anno.

Ecco il sorteggio e tutti gli accoppiamenti.