Atp Buenos Aires - Draw: Darderi dalla parte di Norrie. Torna in campo Carlos Alcaraz

Korda raggiunge Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in un club speciale

Atp Rotterdam - Draw: Jannik Sinner ritrova Van de Zandschulp, tre italiani al via

Il serbo, però, non è stato particolarmente fortunato con il sorteggio e dovrà superare innanzitutto la concorrenza di Marin Cilic e Thiago Seyboth Wild . Nicolas Jarry e Tomas Martin Etcheverry proveranno a ribaltare il pronostico nella parte alta del tabellone.

Prima di spostarsi negli Stati Uniti per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, Alcaraz ha deciso di provare a difendere il titolo vinto lo scorso anno al torneo ATP 250 di Buenos Aires e disputare due eventi sulla terra battuta( parteciperà anche al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, ndr) .

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo dopo la deludente prestazione che ha caratterizzato il suo quarto di finale contro Alexander Zverev agli Australian Open . Lo spagnolo non è riuscito a incidere nei momenti importanti della partita e ha preso delle scelte sbagliate nei punti che avrebbero potuto incorniciare un futuro diverso.

