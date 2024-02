Atp Delray Beach - Draw: Arnaldi nel quarto di Fritz. Tiafoe in cerca di riscatto

Korda raggiunge Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in un club speciale

Max Purcell è il giocatore con il ranking più alto nella sua porzione di tabellone. I maggiori indiziati - insieme a Tiafoe - per raggiungere la semifinale sono Tommy Paul e Daniel Evans . Il nativo di Voorhees se la vedrà all’esordio con Alex Michelsen o con un tennista proveniente dalle qualificazioni; mentre il britannico farà i conti con Jordan Thompson in un match che si preannuncia molto equilibrato. Flavio Cobolli è invece impegnato nel torneo di qualificazioni e ha vinto il primo set contro Illya Marchenko .

Delray Beach rappresenterà per Tiafoe l’opportunità di rialzare la testa e invertire la tendenza negativa. Al secondo turno, il 26enne di Hyattsville dovrebbe incontrare Juncheng Shang : tennista che la ha sconfitto con un doppio 6-4 a Hong Kong il 5 gennaio.

A chiudere la parte alta ci sono il finalista del 2023 Kecmanovic e Adrian Mannarino . L’inizio di stagione di Frances Tiafoe si è rivelato non all’altezza delle aspettative. L’americano ha vinto solo tre partite nel 2024 e sembra sempre più vicino a una pericolosa crisi di risultati.

Il cammino di Fritz, nello specifico ai quarti di finale, potrebbe intrecciarsi con quello dell’unico italiano attualmente impegnato nel main draw: Matteo Arnaldi . L’azzurro sarà atteso da un esordio tutt’altro che semplice con Yoshihito Nishioka e, in caso di vittoria, troverebbe uno tra Rinky Hijikata e Liam Broady .

In campo Tiafoe

La testa di serie numero uno usufruirà del bye al primo turno e attenderà il vincente della sfida tra Dominik Koepfer e Nuno Borges , reduce dal primo ottavo in uno Slam agli Australian Open .

Saranno due i tornei sul cemento che si disputeranno nel Tour ATP la prossima settimana: l’ ABN AMRO Open e il Delray Beach Open. Quest’ultimo potrà contare sulla presenza di quattro top 20. Taylor Fritz proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno battendo in finale Miomir Kecmanovic .

