Atp Rotterdam - Draw: Jannik Sinner ritrova Van de Zandschulp, tre italiani al via

Presente Dino Prizmic, che ha ben impressionato in Australia al primo turno contro Djokovic: lo attende un qualificato. A chiudere il numero 2 del seeding Andrey Rublev , che potrebbe avere un secondo turno molto interessante contro Auger Aliassime.

In zona c'è anche la testa di serie numero 3, il danese Holger Rune , che ha un primo turno tutt'altro che semplice contro il russo Safiullin. L'ultimo quarto si apre con una sfida interessante tra Alex De Minaur e Sebastian Korda .

In questa zona di tabellone c'è anche Lorenzo Musetti . Avversario olandese anche per lui, dato che troverà il temibile Tallon Griekspoor.

Nel suo quarto di finale c'è Alexander Bublik, subito opposto a Borna Coric nella replica della recente finale del torneo di Montpellier . Completa questo spot la partita tra Raonic e De Jong. Il secondo quarto è presidiato come teste di serie da Hubert Hurkacz e da Ugo Humbert .

Il numero 4 del mondo - che l'anno scorso venne sconfitto da Daniil Medvedev (quest'anno assente) in finale - dovrebbe incontrare sul suo cammino in caso di vittoria all'esordio il francese Gael Monfils , che al debutto attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Presenti in tabellone anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego . Scopriamo tutto il tabellone di Rotterdam.

È stato sorteggiato il tabellone del torneo Atp 500 di Rotterdam, che prenderà il via lunedì prossimo 12 febbraio. Jannik Sinner , al primo appuntamento da campione Slam e testa di serie n°1, debutterà contro l'olandese Botic Van de Zandschulp , stesso abbinamento del primo turno degli Australian Open a Melbourne.

