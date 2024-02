Wta Cluj-Napoca - Draw: In campo Errani-Cocciaretto. Tante big presenti ad Abu Dhabi

© Alexander Scheuber-Getty Images for MatchMaker

Due tornei nel circuito maggiore femminile in programma la prossima settimana. Si gioca ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti un torneo della categoria 500 e in Romania il torneo di Cluj-Napoca per la categoria 250. Vediamo chi sarà in campo con un occhio particolare alle presenze italiane.

Negli Emirati Arabi Uniti testa di serie numero 1 è Elena Rybakina che dopo il bye al primo turno potrebbe avere un secondo turno di sicuro interesse contro Naomi Osaka rientrata alle gare in Australia dopo la gravidanza.

In zona l'altra testa di serie è Jelena Ostapenko, numero 5 del seeding. Secondo quarto di tabellone presidiato dalla testa di serie numero 4 Barbora Krejicikova e dalla russa Liudmila Samsonova. In questo spicchio di tabellone c'è anche Paula Badosa.

Nella parte bassa del tabellone c'è la russa Daria Kasatkina e la greca Maria Sakkari. Primo turno di interesse tra Garcia e Cirstea. Infine l'ultimo quarto con la brasiliana Haddad Maia e la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 2.

Jabeur al secondo turno potrebbe incontrare Emma Raducanu impegnata all'esordio con Bouzkova. Non ci sono presenze italiane in tabellone. Ecco il link al tabellone completo di Abu Dhabi.

Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto in tabellone a Cluj-Napoca

A Cluj-Napoca in Romania si gioca un torneo WTA 250 con due presenze italiane.

In Romania prima testa di serie è l'olandese Aranxta Rus. Nel suo lato di tabellone c'è la romena Ana Bogdan. Clara Burel e Elina Avanesyan sono le teste di serie più importanti nel secondo spicchio di tabellone.

Ci sono due italiane presenti al torneo di Cluj-Napoca. Elisabetta Cocciaretto è la testa di serie numero 5 e gioca al primo turno contro l'argentina Nadia Podoroska. Anna Blinkova è la testa di serie numero 3 nel quarto della tennista marchigiana.

Ultimo spicchio con Sara Errani che gioca al primo turno contro la statunitense McNally per incontrare al secondo turno la tedesca Tatiana Maria. Ecco il link al tabellone completo del torneo di Cluj-Napoca.