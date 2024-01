Wta Linz - Cinque italiane al via. Potapova difende il titolo

Jannik Sinner non molla: "Esultanza lieve? Non si vince il torneo con la semifinale"

Tutti pazzi per Jannik Sinner: arrivano i complimenti di Djokovic e Nadal

Sinner-Medvedev, le quote dei bookmakers per la finale degli Australian Open

Nice draw in Linz, where Kerber’s comeback continues.

L’ultima italiana inserita nel tabellone principale è Elisabetta Cocciaretto , la quale fronteggerà una qualificata. In caso di passaggio del turno, sulla sua strada la campionessa in carica Potapova.

Il torneo si terrà dal 29 gennaio al 4 febbraio e in corsa sono ben cinque le tenniste italiane a caccia di un risultato prestigioso. Un tabellone interessante guidato dalla lettone Jelena Ostapenko , numero dieci del ranking Wta che ha ricevuto una wild card.

Dopo le due settimane a Melbourne, concluse con il secondo successo australiano consecutivo di Aryna Sabalenka, il circuito femminile si sposta nel Vecchio Continente. Al via l’ Upper Austria Ladies Linz , torneo austriaco dalla lunga storia e che ha visto trionfare in passato nomi noti del tennis femminile e campionesse slam, tra le quali la fresca campionessa degli Australian Open.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD