Qualificazioni Australian Open - 18 italiani al via. Cobolli e Nardi fortunati

© Adam Pretty/Getty Images

È arrivato il momento degli Australian Open, al via con le qualificazioni per un posto nel tabellone principale. Sono ben 18 i tennisti azzurri ai blocchi di partenza, a caccia della qualificazione al primo slam dell’anno.

Tra tennisti esperti e giovani promesse, 128 tennisti pronti per ottenere un risultato importante per iniziare bene la stagione. Nomi importanti come quello del Peque Diego Schwartzman, David Goffin, Pablo Cuevas e dei francesi Benoit Paire, Pierre Herbert e Hugo Gaston, affiancati ai nuovi talenti del circuito, come gli ultimi due campioni delle Next Gen Finals Brandon Nakashima e Hamad Medjedovic.

Scopriamo dunque il possibile cammino dei tennisti italiani per raggiungere il tabellone principale.

Sorteggio benevolo per Cobolli, sfortunati Travaglia e Cecchinato

Saranno dunque 18 le racchette azzurre che proveranno a superare i tre turni di qualificazione agli Australian Open.

Sorteggio che sorride a Fabio Cobolli, testa di serie numero due, che sfiderà al primo turno la wild card australiana Jeremy Jin. Per il 2002 fiorentino nessun possibile avversario degno di nota, con un possibile terzo e ultimo turno contro il connazionale Pellegrino.

Non molto fortunato Francesco Passaro, che fronteggerà Pedro Martinez e Ivashka in un eventuale secondo turno. Cammino ostico anche per Stefano Travaglia, il cui primo impegno sarà contro David Goffin. Sulla strada del tennista ascolano anche il giovane canadese Diallo.

Mission impossible per Federico Gaio, che nel caso di passaggio al secondo turno troverebbe l’americano Nakashima, testa di serie numero 25. La promessa serba Medjedovic sarà invece il primo avversario di Marco Cecchinato.

Giulio Zeppieri è stato sorteggiato in un quarto di tabellone piuttosto esperto: prima il 38enne Pablo Cuevas, poi il bosniaco Dzumhur e infine Benoit Paire per staccare il pass per il tabellone principali dello slam australiano.

Tanta Italia poi sulla strada di Luca Nardi. Il numero 118 del mondo esordirà nel derby con Maestrelli, mentre al secondo turno potrebbe ritrovarsi un altro giovane azzuro come Matteo Gigante. Gli altri italiani in campo saranno Napolitano, che sfiderà Albot, Bellucci se la vedrà con Kovalik, Vavassori contro Virtanen, Darderi contro Nava e Brancaccio contro De Jong.

Tre australiani per gli altri azzurri rimasti: Bonadio, Giannesi e Agamenone se la vedranno rispettivamente con Marinkov, Millman e Winter.