Wta Adelaide - Paolini l'unica azzurra in tabellone. Ad Hobart le italiane sono tre

Sono stati ufficializzati i tabelloni dei due tornei Wta di Adelaide e Hobart, ultimi due impegni prima del grande appuntamento con gli Australian Open. Un parterre di tenniste non proprio entusiasmante, ma con tante giocatrici che voglioni rilanciarsi e arrivare bene al primo slam dell’anno.

In attesa che nel weekend le qualificazioni stabiliscano chi sono le tenniste che prenderanno parte al tabellone principale, al WTA Adelaide International, torneo di categoria 500, non sarà sicuramente presente la campionessa in carica Aryna Sabalenka.

La tennista bielorussa sarà impegnata domenica nella finale del torneo di Brisbane contro Elena Rybakina, e saggiamente ha deciso di rinunciare al torneo di Adelaide, conservando le energie per il major di Melbourne.

La testa di serie numero uno a questo punto diventerebbe dunque proprio la sua prossima avversaria a Brisbane, la quale non ha neanch’essa confermato la sua presenza al 500 australiano. La kazaka salterebbe il primo turno per esordire direttamente contro la vincente tra una qualificata e Jasmine Paolini, unica italiana presente ad Adelaide complice l’eliminazione alle qualificazioni di Camila Giorgi.

Promette spettacolo il secondo quarto di tabellone, dove sono state inserite la testa di serie numero tre Marketa Vondrousova, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia e Marta Kostjuk. Quarta testa di serie è Barbora Krejcikova, che nel suo cammino verso la semifinale potrebbe incontrare l’ostacolo Samsonova.

La parte bassa del tabellone è presidiata da Jessica Pegula, che già al secondo turno potrebbe affrontare Paula Badosa.

Wta Hobart International: al via tre italiane

L’altro torneo che andrà in scena nella prossima settimana sarà il Wta 250 Hobart International, con ai nastri di partenza tre italiane.

Anche in questo caso sarà assente la vincitrice dell’edizione 2023, Belinda Bencic, lontana dai campi per maternità. Elise Mertens è la testa di serie numero 1 del seeding, che affronterà al primo turno l’americana Danielle Collins, mentre guida la parte bassa di tabellone Emma Navarro.

Da tenere sott’occhio la giovane Linda Fruhvirtova, impegnata nell’ultimo turno di qualificazioni contro la slovacca Schmiedlova. Sorteggio sfortunato per le italiane: Lucia Bronzetti se la vedrà con la cinese Lin Zhu, testa di serie numero 3, Elisabetta Cocciaretto affronterà una qualificata e Martina Trevisan scenderà in campo contro Rebeka Masarova.

Le altre teste di serie sono Xinyu Wang (4), Bouzkova (5), Sofia Kenin (6), Noskova (7) e Varvara Gracheva (8).