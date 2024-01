Atp Adelaide - Draw: tre italiani al via, Arnaldi pesca di nuovo Fucsovics

Rafael Nadal e il warning per time violation: "Sono rimasto sorpreso"

Buone notizie per Matteo Berrettini in vista degli Australian Open: le ultime

In caso di successo per il torinese, è previsto l'incrocio con la terza principale testa di serie Sebastian Korda. Ultimo 'spot' di tabellone con Matteo Arnaldi , che ha pescato nuovamente l'ungherese Marton Fucsovics.

Il match Etcheverry-Shevchenko apre la parte bassa del tabellone di Adelaide. In questo spicchio è stato inserito l'altro italiano Lorenzo Sonego , in campo al debutto contro il tedesco Yannick Hanfmann.

In zona anche Daniel Evans, al rientro dopo il brutto infortunio, e l'ostico kazako Alexander Bublik.

Nella metà alta del draw è presente Lorenzo Musetti (numero 4), chiamato al riscatto dopo la prova non buona a Hong Kong. Per il nativo di Carrara al secondo round dovrebbe esserci l'australiano Jordan Thompson, che è ancora impegnato a Brisbane dopo aver sconfitto ai quarti il campione spagnolo Rafael Nadal.

Testa di serie numero 1 del torneo è lo statunitense Tommy Paul che, come i primi quattro del seeding, ha un bye al primo turno. Nella sua zona di tabellone l'altra testa di serie è l'argentino Baez. Interessante, dal punto di vista dello spettacolo in campo, potrebbe essere la sfida tra Mackenzie McDonald e Miomir Kecmanovic.

L' Atp 250 di Adelaide sarà al via nella settimana dall'8 al 13 gennaio. Si tratta dell'ultimo torneo di preparazione prima degli Australian Open , che scatteranno invece domenica 14. Nelle scorse ore è stato sorteggiato il tabellone principale di un evento che registra la presenza di 3 giocatori italiani: Lorenzo Musetti , Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi , che affronterà subito un avversario già incrociato la scorsa settimana a Brisbane e con cui è riuscito a vincere dopo tre durissimi set.

