Atp Sofia - Lorenzo Musetti guida il seeding. Fognini e Sonego in campo a Metz

Stefanos Tsitsipas brilla a Parigi: "Non so ancora quale sia il mio livello migliore" 23 ore fa

Rublev come Jannik Sinner, ma il russo fa polemica con l'Atp 21 ore fa

Aryna Sabalenka pronta per Iga Swiatek: "Ho sperato nella sua vittoria" 20 ore fa

Paolo Bertolucci non ci sta: "Tennisti poco compatti, paga solo Jannik Sinner"

Novak Djokovic ammette: "Ultimamente non sono stato molto bene. Griekspoor? Meritava"

Non c'è pace per Alexander Zverev: l'ex fidanzata torna all'attacco con parole choc

Atp Parigi-Bercy - Jannik Sinner si ritira: non scenderà in campo contro De Minaur

Polemiche a Parigi per il ritiro di Jannik Sinner: la risposta del direttore Pioline

"Una vergogna": Bertolucci e non solo, critiche dopo il match di Jannik Sinner

Volandri esalta Sinner: "Numero uno? Perché no, Jannik può crescere ancora"

Adrian Mannarino shock sulle Olimpiadi: "Se non ho chance di vincere è ridicolo"

Atp Parigi-Bercy - Djokovic vince la battaglia con Rublev: sfiderà Dimitrov in finale

Chiudono la parte alta del main draw J an-Lennard Struff e Alexei Popyrin ; quest’ultimo troverà dall’altra parte della rete Roberto Bautista Agut . I favoriti per spingersi fino alle semifinali nel lato opposto, almeno sulla carta, sono Adrian Mannarino e Sebastian Baez .

L’azzurro non sta vivendo uno dei migliori momenti in carriera e cercherà di rialzare la testa a pochi giorni dalle Davis Cup Finals. Il percorso del talento di Carrara si preannuncia complicato, perché potrebbe esordire con il ritrovato Jack Draper .

Ancora in dubbio la presenza di De Minaur. Le insidie sul cammino dell’australiano sono Stan Wawrinka e Karen Khachanov ; anche per il russo vale lo stesso discorso.

Sonego, da parte sua, dovrà battere la concorrenza di Marcos Giron e Hugo Gaston per provare a impensierire Bublik. Humbert dovrebbe invece affrontare subito Dominic Thiem , che se la vedrà al primo turno con uno dei tennisti provenienti dalle qualificazioni.

Entrambi sono stati inseriti nella parte alta del tabellone: la stessa occupata da Alexander Bublik , che ha preso il posto della testa di serie numero 1 Rune, e Ugo Humbert . Il ligure incontrerebbe proprio il kazako in caso di vittoria all’esordio con Thiago Seyboth Wild.

Casper Ruud e Hubert Hurkacz - oltre allo stesso Rune - hanno alzato bandiera bianca subito dopo e non scenderanno in campo a Metz. Saranno due gli italiani impegnati nel torneo francese: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego .

I tornei ATP 250 di Sofia e Metz, in programma la prossima settimana, hanno dovuto fare i conti con un cospicuo numero di ritiri. Quasi tutti i giocatori coinvolti nella lotta alle Finals di Torino si sono cancellati dai rispettivi eventi a causa della sconfitta di Alex de Minaur .

