Atp Basilea - Rune guida il seeding, lotta accesa per le Finals

Mentre nel circuito si stanno ancora disputando i tornei di Anversa e Stoccolma si pensa già alla prossima settimana con gli Atp di Vienna e Basilea. Due Atp 500 di primo livello con Jannik Sinner e tanti altri big in Austria ma un parterre molto interessante per il tabellone anche in Svizzera.

A guidare il seeding è Holger Rune, in crisi ma bisognoso di punti fondamentali per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Questi due tornei - insieme al Masters 1000 di Parigi-Bercy - sono fondamentali e ci sono bei punti in palio.

Subito impegno ostico per Rune che affronterà il serbo Miomir Kecmanovic; una sfida molto interessante con il serbo uscito in semifinale nel torneo Atp 500 di Stoccolma. Diversi match interessanti, occhio al rientro in campo di Andy Murray che affronterà il tedesco Hanfmann, sempre nella parte del tabellone del talento danese.

Tra i match di primo turno più interessanti la sfida nella parte bassa di tabellone tra Casper Ruud e Alexander Bublik, finalista però ad Anversa. Da valutare quindi come e se il kazako disputerà il torneo svizzero.

Occhio anche alla sfida tra Alex De Minaur e Diego Schwartzman, e diversi primi turni abbastanza interessanti. Un torneo molto importante anche per il tennista americano Taylor Fritz che affronterà Max Purcell, e ha bisogno di punti in chiave Atp Finals.

Rune, Fritz, Ruud e Hurkacz: tutto in 400 punti e tutti e 4 nello stesso tornei possono giocarsi la qualificazione all'ultimo posto (o magari soffiare anche il posto a Zverev, impegnato a Vienna) di Torino. Il tabellone parla chiaro, nella parte alta ci potrebbe essere una semifinale tra Holger Rune e Taylor Fritz, nella parte bassa invece sfida possibile tra Ruud e Hurkacz che sulla carta ha un buon tabellone.

Dopo la vittoria a Shanghai una vittoria a Basilea aprirebbe le porte dell'ingresso a pieno titolo nella lotta per Torino. In campo spazio anche a due tennisti esperti come Wawrinka e Bautista Agut, in campo entrambi con due tennisti qualificati.

Ecco il tabellone ufficiale di Basilea: