Wta Monastir - Draw: sei italiane ai blocchi di partenza. Trevisan tra le favorite

Matteo Berrettini: "Non sono riuscito a recuperare completamente dall'infortunio"

Corretja giustifica il periodo no di Carlos Alcaraz: "Siamo abituati ai Big Three..."

Aryna Sabalenka incanta in riva al mare: fan in delirio

Novak Djokovic attacca l'Atp sulle palline: "Il silenzio non cambierà nulla"

Andrey Rublev: “Hanno smesso di seguire la partita per guardare Roger Federer”

Wta Hong Kong - Super Italia, Trevisan e Paolini volano in semifinale

Andrey Rublev: "Mi dispiace per quello che è successo nel tie-break"

Andrey Rublev: "Il livello di Hubert Hurkacz non mi ha sorpreso. Sul match point... "

Garbine Muguruza spiazza i fan sul possibile ritorno: "Il tennis non è una priorità"

Atp Stoccolma - Draw: Holger Rune in cerca di riscatto. In campo Lorenzo Sonego

Garbin: "Sara Errani ha fatto tantissimo per l’Italia, ma volevo aiutare Stefanini"

Lucia Bronzetti , testa di serie numero sei, se la vedrà con la slovacca Kucova in vista di un possibile derby nel turno successivo con Sara Errani , impegnata con Tamara Zidansek. Ecco il tabellone:

Tabellone a due facce per Jasmine Paolini , che occupa sì il posto della testa di serie numero uno Jabeur, ma che al primo turno incontra subito un’avversaria ostica come la francese Alize Cornet , che nella scorsa edizione si spinse fino alla finale.

Per la tennista fiorentina il primo ostacolo verso la finale è la wild card polacca Kawa , mentre nell’ipotetico secondo turno l’aspetterebbe un derby italiano con la vincente della sfida Stefanini – Rosatello .

L’attuale numero 7 del ranking Wta ha brillato al Ningbo Open, dove ha conquistato il titolo in finale contro Diana Snaider, prima della deludente eliminazione precoci a Pechino e al ritiro per un infortunio al ginocchio a Zhengzhou.

