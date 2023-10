Atp Tokyo - Draw: il tennis approda in Giappone. Tanti top 20 al via, guida Fritz

© Koji Watanabe/Getty Images

Anche il circuito Atp approda in Giappone dopo diverse settimane in Cina. L'Atp 500 di Pechino ha regalato battaglie importanti con protagonista Jannik Sinner (prima con Carlos Alcaraz e poi con Daniil Medvedev), che ha rilanciato il suo morale con un trionfo gratificante.

Il Master 1000 di Shanghai, ancora in corso, ha invece lasciato spazio alle sorprese: i migliori giocatori del mondo non hanno raggiunto neppure i quarti di finale e per alcuni c'è una chance assolutamente da sfruttare per aggiungere un titolo di prestigio in bacheca.

La prossima settimana, dal 16 al 22 ottobre, si aprirà il sipario su un interessante Atp 500 di Tokyo. Nella capitale giapponese saranno ai nastri di partenza molti atleti appartenenti alla top 20 del ranking mondiale, a caccia di punti preziosi in ottica Finals.

Taylor Fritz guiderà il seeding da campione in carica: lo statunitense dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno, anche se non è stato particolarmente fortunato con il sorteggio. Il numero 8 del mondo sfiderà all'esordio il britannico Cameron Norrie (16esimo in classifica, che per un soffio non ha ottenuto una delle otto teste di serie).

In caso di vittoria, potrebbe esserci la sfida con l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Nella parte alta del tabellone sono presenti il russo Karen Khachanov, l'australiano Alex De Minaur e l'altro americano (finalista nel 2022) Frances Tiafoe, che incrocerà subito il temibile russo Aslan Karatsev.

Tra gli accoppiamenti più stuzzicanti, senza dubbio, quello che riguarda il cinese Zhizhen Zhang opposto al polacco Hubert Hurkacz.

La parte bassa

In basso sono stati inseriti Alexander Zverev e Casper Ruud, gli altri due in lotta per gli ultimi posti a Torino.

Quasi un'ultima chiamata per il norvegese, che ha bisogno di conquistare tanti punti in questo evento per avere ancora speranze di qualificarsi: al debutto affronterà il giapponese Yosuke Watanuki. Il tedesco invece se la vedrà con l'australiano Jordan Thompson, con il pericolo di incrociare il talentuoso Ben Shelton al secondo round.

Ecco, nel dettaglio, il main draw dell'Atp 500 di Tokyo.