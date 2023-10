Wta Zhengzhou - Draw: presente Jasmine Paolini. Guida Coco Gauff

Kyrgios non ha dubbi: "Novak Djokovic è il GOAT ma Roger Federer..."

Non sono presenti in questo torneo le altre due italiane: Martina Trevisan e Camila Giorgi.

Il quarto di finale ipotetico per quest’ultima è contro la testa di serie numero otto del tabellone, Daria Kasatkina . All’esordio per la tennista russa c’è Elisabetta Cocciaretto, ancora numero uno d’Italia, nonché numero 33 del mondo.

In questo quarto di finale ci sono le altre due italiane presenti nel tabellone.

La terza testa di serie è Maria Sakkari , oramai esclusa dalla corsa alle Finals e ufficializzata come prima riserva: al suo esordio attende una tra Donna Vekic e Qinwen Zheng. La quarta testa di serie è Ons Jabeur, ultima qualificata per la trasferta a Cancun di fine anno.

A guidare, invece, la parta bassa c’è Elena Rybakina , semifinalista del Wta 1000 di Pechino , uscita sconfitta conto Samsonova nel penultimo atto. La kazaka, campionessa a Wimbledon nel 2022 e finalista a Melbourne in questo 2023 , approfitta del bye per il suo primo turno, mentre al secondo turno potrebbe ritrovare Liudmila Samsonova oppure l’azzurra Jasmine Paolini, che si sfidano all’esordio .

La WTA rimane in Cina e si sposta da Pechino, dove è andato in scena il torneo ‘1000’, a Zhengzhou, capitale della regione di Henan. A guidare il tabellone c’è la nuova campionessa Slam, Coco Gauff : è lei la prima testa di serie del seeding, leader della parte alta.

