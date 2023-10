Atp Shanghai Draw - Sinner con Zverev e Medvedev, va meglio ad Alcaraz

© Al Bello/Getty Images

È stato effettuato in queste ore il sorteggio per il Masters 1000 di Shanghai, uno degli ultimi della stagione e che forse chiuderà definitivamente il discorso per la qualificazione alle Atp Finals. Si sta giocando ancora il torneo di Pechino ma intanto ultime chance per qualificarsi a Torino.

Cinque italiani nel torneo Atp di Shanghai, oltre a eventuali qualificati. C'è Fabio Fognini che affronterà al primo turno il tennista australiano Thanasi Kokkinakis ed eventualmente Hubert Hurkacz: il polacco è favorito per beccare al terzo turno invece Lorenzo Musetti, un sorteggio non semplice per il carrarino.

Stessa sorte anche per Jannik Sinner; il tennista altoatesino attende il vincente di Giron contro Galan al primo turno ed eventualmente potrebbe affrontare agli Ottavi di finale Ben Shelton o soprattutto Alexander Zverev: il tedesco è uno degli uomini più in forma del circuito e recentemente lo ha battuto agli US Open.

In caso di vittoria per Jannik ai Quarti c'è Daniil Medvedev, un sorteggio 1000 tutt'altro che semplice con la testa di serie numero 6 del circuito. Tabellone più semplice invece per la testa di serie numero uno Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo affronterà il vincente tra Barrere e Borges al suo primo match, poi sfida contro il britannico Daniel Evans ed Ottavo contro il vincente tra Grigor Dimitrov e Karen Khachanov. Per lui match ai Quarti contro Taylor Fritz (occhio in chiave Atp Finals) mentre in semifinale potrebbe affrontare - salvo colpi di scena - uno tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, due tennisti comunque non in grande forma.

Presente nel tabellone principale di questo 1000 anche Matteo Arnaldi, nella parte alta del seeding. L'azzurro affronterà al primo turno il tennista australiano Alexei Popyrin ed eventualmente incrocio al secondo turno con il tedesco Struff.

Possibile terzo turno contro il vincente tra Cameron Norrie e l'americano Wolf. In questa zona di tabellone anche Lorenzo Sonego che debutterà contro un qualificato ed eventualmente affronterà invece l'americano Tiafoe.

Ecco il tabellone ufficiale del torneo Atp di Shanghai: