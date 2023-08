Wta Cincinnati - Draw: guidano Swiatek e Sabalenka. Presente Cocciaretto

A Cincinnati non va di scena solo il Masters 1000. Anche al circuito femminile toccherà tornare in campo per un altro torneo ‘1000’ dopo quello andato visto a Montreal. Anche per loro si farà tappa nella città statunitense, prima di spostarsi in direzione New York, per l’ultimo grande appuntamento Slam, ossia gli Us Open.

Guida il tabellone del Wta statunitense la numero uno del mondo Iga Swiatek: nel suo quarto di finale c’è Caroline Garcia, detentrice del titolo. Attenzione, però, all’esordio: potrebbe ritrovarsi Danielle Collins, sua avversaria ai quarti di finale di Montreal, che le ha dato filo da torcere per larga parte del match. Dalla parte di Garcia, invece, c’è Elisabetta Cocciaretto: la nuova numero uno d’Italia, l’unica presente nel tabellone principale del torneo ‘1000’ affronterà al primo turno Sloane Stephens.

L’altra testa di serie di questo lato è Vondrousova, fresca vincitrice di Wimbledon. L’altro ipotetico quarto di finale della parte alta è tra Elena Rybakina, quarta testa di serie, e Coco Gauff.

La parte bassa

A guidare la parte bassa c’è Aryna Sabalenka, numero due del seeding.

Nel suo ipotetico quarto di finale c’è la finalista di Wimbledon, Ons Jabeur. Dal lato della tennista bielorussa, c’è uno dei primi turni più interessanti di questo tabellone: la neomamma Elina Svitolina affronterà Caroline Wozniacki, che è tornata nel circuito dopo tre anni di assenza e due figli.

L’altro ipotetico quarto è tra Jessica Pegula, numero tre del tabellone, e Maria Sakkari, numero otto. L’ostacolo per la tennista greca può arrivare agli ottavi di finale: tra le possibili avversaria c’è Haddad Maia, semifinalista al Roland Garros, e Karolina Muchova, finalista al Roland Garros e che a Montreal ha dimostrato di poter essere un ostacolo difficile anche per la numero uno del mondo, Iga Swiatek.

Main draw at Cincinnati (WTA 1000), where Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, and Elena Rybakina are the top seeds.



Notable 1R: Elina Svitolina vs. Caroline Wozniacki. #cincytennis pic.twitter.com/zwChR6hXTF — WTA Insider (@WTA_insider) August 12, 2023

Photo credits: Getty Images