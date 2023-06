Atp Halle - Draw: derby Sinner-Sonego al secondo turno? Medvedev e Zverev in alto

La superficie in cui si giocherà (l'erba) e i tennisti partecipanti renderanno probabilmente il torneo molto interessante e pieno di spunti in vista dell'atteso appuntamento di Wimbledon., che per diversi giocatori sarà l'ultima competizione di preparazione prima di volare a Londra.

Nella parte alta, a guidare il seeding, ci sarà il russo Daniil Medvedev che comincerà l'avventura con un qualificato. Il nativo di Mosca è chiamato a dare risposte su un terreno a lui poco congeniale: ogni partita non sarà assolutamente semplice per il numero 3 del mondo, che ai quarti potrebbe incrociare il tedesco Sascha Zverev (al debutto affronterà la testa di serie numero 8 Roberto Bautista Agut).

Nel secondo quarto sono presenti invece Andrey Rublev e Hubert Hurkacz, che sulla carta dovrebbero sfidarsi per un posto in semifinale. In questa parte di tabellone occhi puntati su Tallon Griekspoor, in fiducia su erba e autore di ottime prestazioni a s'Hertogenbosch.

Sinner e Sonego vicinissimi, possibile derby?

L'Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che si trovano molto vicini. L'altoatesino esordirà contro il francese Richard Gasquet, che ha ottenuto a Stoccarda la 600esima vittoria in carriera contro Tsitsipas.

Il torinese è stato sorteggiato con l'australiano Nick Kyrgios, al rientro dall'infortunio e non ancora in grandi condizioni fisiche. In caso di successo per entrambi gli italiani, ci sarà un derby tutto azzurro per guadagnarsi l'accesso ai quarti.

A quel punto il prossimo avversario potrebbe essere uno tra Borna Coric (testa di serie ma non favorito su erba), Alexander Bublik e Jan-Lennard Struff, già in semifinale a Stoccarda. Nella parte più bassa accoppiamento niente male tra Dominic Thiem e Felix Auger-Aliassime, che si sfideranno al debutto.

Il vincente troverà di fronte il giovane canadese Shapovalov o Lloyd Harris. Stefanos Tsitsipas (seconda principale testa di serie) inizierà il suo cammino col francese Gregoire Barrere, prima di affrontare Jarry o l'altro transalpino Moutet.